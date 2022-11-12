遭陳時中控負面選舉！　徐巧芯承諾：一定讓側翼在法院開同樂會

▲國民黨議員徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯近日猛攻民進黨台北市長候選人陳時中「摟肩照」爭議，並提告其競辦偽造文書、妨害名譽及違反選罷法。陳時中12日表示，負面選舉是不好示範，呼籲徐巧芯回歸正向選舉。對此，徐巧芯稍早發文回嗆，陳時中憑什麼認為追究黑函是負面選舉？難道偽造文書攻擊你的政敵，會是正面的？更強調她一定會讓側翼在法院開同樂會。

對於徐巧芯近日頻打綠營側翼，陳時中12日出席「每日一挺-女醫師挺阿中」暨公布「每日一曲」記者會時表示，選舉不要用負面選舉，這是不好示範，要回歸正向選舉，邀請市民一起參加晚上的凱道活動，朝向快樂、健康、正面選舉一起進行。

徐巧芯今日下午在臉書發文表示，陳時中憑什麼認為追究黑函是「負面選舉」？難道偽造文書攻擊你的政敵，會是正面的？她痛批，《無良公關公司》在群組稱此事件和「阿中競辦」有關，但陳時中競辦卻沒有人願意提告，甚至說這是浪費資源，質疑是否如同《無良公關公司》所說，「你們的競辦也有人參與了這一次的黑函事件？」

針對陳時中陣營推出廣設免治馬桶政策宣傳片引發「偷窺」爭議，有網友將其中片段與電影「熔爐」進行改造，反遭陳時中陣營提告。徐巧芯反問，「事件發生時，為何去告『熔爐二創』的網友？難道你們提告就是伸張正義，我提告就是浪費司法資源？」

徐巧芯強調，這一仗與選舉無關，她會一直持續到選後，一定會讓側翼在法院開同樂會，邀請大家準備好爆米花跟可樂，「因為我提告就是玩真的，我找的律師也是最好的，就像蜜獾一旦咬住了就絕對不會放手，不追究到底不罷休。」