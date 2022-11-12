黃偉哲四大治水作為投注逾26億元　解決台南沿海地區水患

▲黃偉哲市長上任後，陸續在大北門6個行政區，投入逾26億元的治水建設，推動四大治水作為，有效提升防汛能力，因此到2022年的汛期後，皆不曾發生重大積淹水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南沿海地帶因地勢低窪，在極端氣候下造成洪災頻率增加，2018年的0823豪雨，使七股、將軍等沿海行政區，一度成為水鄉澤國；黃偉哲市長2019年上任後，陸續在大北門6個行政區，投入逾26億元的治水建設，推動四大治水作為，有效提升防汛能力，因此到2022年的汛期後，皆不曾發生重大積淹水。

台南市政府的四項治水作為包括一、「部落防護」增至兩道防線。二、設置「大型滯洪池」延緩洪峰。三、增設「抽水站」即時降低內水減少淹水風險。四、善用「物聯網科技防災監測」，利用現代數位傳輸科技，強化水災災害應變與決策能力，減低災害風險與損失。

市府表示，沿海地帶又稱做大北門地區，社區分佈有如一塊塊的聚落。部落防護就是鞏固社區周遭的擋牆、堤防、護岸等公共設施，形成抵禦洪水的防線。為了避免重演0823洪水突破防線，黃偉哲任內首先加高道路、橋梁、農路，形成對社區聚落的第二道防線，也確保雨季時聯外道路無虞。

第二項治水作為就是設置滯洪池，包括公園、魚塭、抽水站，都可以規劃為廣義的滯洪池。以將軍區的廣山里為例，當地居民曾說，當地每年都會至少淹水10次，留下來的居民大多是難以搬家的長輩。所以在黃偉哲任內第一年，就優先完工當地最大的廣山滯洪池，面積1公頃，滯洪量達1.8萬噸。

滯洪池在旱季時可以當作社區的蓄水池、雨季來臨就吸納流向社區的積水，避免洪水在短時間積累成高峰，為水利設施爭取排水時效，增加居民應變時間，降低大雨對社區生命財產的危害。這座滯洪池也與當地的箱涵、溝渠串連，並增設抽水設備，從2020年以後就不再發生水淹及膝的狀況，許多長輩也能安心地生活。

第三項作為就是增設「抽水站」，如北門區新圍抽水站老舊抽水機組更新、學甲區下溪洲抽水站、法源抽水站及工業區抽水站等，豪大雨時常因台灣海峽潮位上漲，造成聚落內水難以排除，必須用抽水機抽排，加快退水的時間。

第四項作為是善用物聯網科技，在橋梁處設置水位計，及易淹水點佈置淹水感測器，並搭配淹水模式，從現有水位監測、歷史淹水數據及氣象資訊，推估未來1-3小時該區域內可能出現積水的地點。水利局團隊也會根據推估地點提前部署移動式抽水機，並利用「台南水情即時通」手機APP提供雨量、水位、淹水感測器、監視器影像等資訊給社區及區公所，提醒民眾做好防汛準備。這項全國首創的物聯網防災機制，在2020年的IDC SCAPA亞太區智慧城市大獎中，從14個參賽國家中獲得智慧水務獎項。

台南市政府透過治水四大作為，大幅減少淹水面積，未來將繼續與中央合作，完善排水設施與治理流域，讓當地民眾安居樂業。