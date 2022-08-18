全國首創消防車加裝LED字幕機　創意防火宣導夜間行車及救災好吸睛

▲台南市消防局第三救災救護大隊佳里消防分隊，全國首創在消防車加裝LED字幕機，向民眾防火宣導，效果奇佳好吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第三救災救護大隊佳里消防分隊，全國首創在消防車加裝LED字幕機，以創意防火宣導，在夜間行車及救災出勤時，向民眾防火宣導，效果奇佳好吸睛！

消防人員救災不分晝夜，當夜間出勤或是在車禍、火災等災害現場，如何提醒路過車輛注意，台南市消防局第三救災救護大隊佳里消防分隊謝浩銘分隊長，搭公車時看到公車的字幕機突發奇想，想到也可以在消防車後上加裝LED字幕機，這樣在消防車出勤時或是在救災現場可以有發光警示的作用，提醒後方車輛注意，保障救災車輛及人員的安全，而平時又可以利用字幕機跑馬燈方式進行宣導防火逃生等重要消防安全觀念。

從事車輛維修的禾承車業吳宗哲老闆本身是佳里義消顧問，平時熱心公益，在得知佳里消防分隊有加裝LED字幕機的想法後，除了熱心協助尋找相關人士幫忙設計安裝外，還慷慨解囊贊助車輛所有改裝費用。

第三救災救護大隊陳博文大隊長表示，消防局一直非常重視消防車輛的行車安全，2021年推動十大消防車輛安全防範措施，包含消防車輛外觀加裝反光標示增加夜間能見度及語音廣播讓道功能...等，這次佳里消防分隊利用巧思，安裝LED字幕機於消防車後方，既可以發揮出勤時救災警示的作用，平時又可以有消防宣導的功效，實屬難得，期望這個創意有效提醒路過車輛注意，保障消防弟兄出勤安全。