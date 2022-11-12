不受理現場檢舉！確診者投票可逃罰？　薛瑞元：事後勾稽都跑不掉

▲衛福部長薛瑞元上午出席活動，會前接受媒體訪問。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

九合一大選倒數15天，指揮中心與中選會已定調不開放確診者投票，同時也不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，讓部分民眾擔心有確診者隱匿前往投票。衛福部長薛瑞元今（12）日表示，事後查證非常容易，用領票紀錄去勾稽「跑都跑不掉」。

九合一大選本月26日登場，指揮中心與中選會已經定調不開放確診者投票，指揮中心指揮官王必勝11日說明投票日防疫措施，強調指揮中心或者衛生單位不會提供確診名單給選務單位，同時，也不會在投開票所現場受理違反隔離規定的檢舉，如果有違規投票檢舉要找地方衛生單位，事後再去調查足跡與相關隔離天數是否違反規定，一但查獲違規，可依傳染病防治法開罰20萬至200萬。

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薛瑞元上午出席2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會，會前接受媒體堵訪時表示，確診者投票事後查證非常容易，因為去投開票所投票，就會有領票紀錄，「確診沒確診，指揮中心都查得到。」若事後勾稽跑都跑不掉，呼籲民眾還是不要以身試法。

本土疫情持續下降，指揮中心也將於本月研擬放寬戶外戴口罩限制，更提出放寬到下一階段3項指標，包括一周確診數跌破15萬例、呼吸道融合病毒確診情況等。對此，薛瑞元表示，並不一定要全數達到才能上路，是要把指標做綜合判斷，就算有些在邊緣還沒達到，還是可以考慮做開放。