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修傳染病防治法「銜接特別條例」　薛瑞元：第一階段下會期送立院

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情趨緩，因應新冠肺炎訂定的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」將於2023年6月30日屆期。衛福部長薛瑞元今（12）日表示，將修改傳染病防治法作為銜接措施，依照輕重緩急分為二階段，目前已啟動修法研修小組，請次長、疫情指揮中心指揮官王必勝擔任召集人，第一階段主要與防疫物資有關，力拼在下個會期送到立法院審議。

薛瑞元上午赴2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會，提到新冠疫情與SARS最大差異。因為新冠病毒傳播能力比SARS還強，若每家醫院看到疑似個案都往應變醫院送，除了會壓縮其他疾病收治量能外，現行感染症醫療網與地區重度急救責任醫院掛鉤，也可能會因照顧確診病人功能就停擺。

薛瑞元表示，因為不知道明年疫情是否會嘎然而止，衛福部已啟動修法研修小組，讓傳染病防治法銜接特別條例，第一階段要讓疫苗、快篩等防疫物資採買與法有據。但因指揮中心分有10個組，下涉部會眾多，目前也請各組別將議題列出，區分輕重緩急，將急件列入第一階段修法，希望在明年送進立法院審查。

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▲▼衛福部長薛瑞元出席「2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會 」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼衛福部長薛瑞元出席「2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會 」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲薛瑞元出席「2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會 」。（圖／記者嚴云岑攝）

至於感染症醫療網與急救責任醫院脫鉤，薛瑞元會後受訪時回應，雖然這件事也很緊急，但因緊急醫療體系牽涉到許多醫院，將放在第二階段執行。

第二階段需處理的還包括確診者隔離、檢疫等措施。薛瑞元提到，新冠肺炎2年多來，面對不同變異株，須採取的對策也不同，像是Alpha、Delta致重症率高，需要隔離在醫院裡；Omicron則大多採居家照護，法律上要有足夠授權才能做轉換。

不過，被問及修法是否與過去隔離檢疫措施嚴格，引起民眾反感，甚至進入法院官司程序有關？薛瑞元回應，面對不同時期與不同傳染病，須採取的管制措施會有鬆緊不一問題，若要保留彈性就須法律授權，當時嚴格的隔離措施，是因疫情比較緊，導致致死率、致重症率高所採取的必要措施。

薛瑞元也提到，修法規劃是從今年自己7月18日接任部長後開始，也是部長交接的項目之一，「陳部長時就在討論此事，但那時沒有覺得這麼急，但現在我覺得很急。」

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