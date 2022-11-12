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想買BLACKPINK門票？噁男開條件「穿內衣開合跳」　女粉真的傳了

BLACKPINK登台飆唱！噁男送票開條件「穿內衣熱舞、開合跳」：妳也要付出勞力

▲一名轉售演唱會門票的男網友，要求女生穿「Jennie款CK內衣」拍攝熱舞影片，才能獲得抽獎資格。（圖／Calvin Klein提供）


文／CTWANT

南韓女團BLACKPINK明年將登台開唱，不少粉絲因為搶不到演唱會門票大失所望，如今竟然有男網友公開釋票，但前提是要穿「指定款內衣」拍攝跳舞影片，掀起網友怒轟「一堆噁男」，但也有網友提醒恐怕是場騙局。

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一名女網友在Dcard以「噁男可憐到用BP演唱會票看奶」為題發文，指出在臉書搶票社團上，看到有男網友想出售BLACKPINK門票，但條件是要「穿Jennie款CK內衣及Jisoo款短褲」拍攝跳舞、跳繩或開合跳影片，才能獲得抽獎資格，甚至還在下方備註，「你可以不喜歡，但懂事的已經開始準備了，我運用我的專長搶票，你也要付出一點勞力嘛～」

原PO表示，遇到噁男不意外，但沒有想到真的有人上傳影片，而且還不只一人，甚至還有疑似媽媽的網友詢問，五年級的女生可以嗎，「不知道是她沒看到要穿著內衣跳，還是真的想要票想到瘋了。」

貼文曝光後，掀起不少網友留言怒批，「真的很噁...而且騙人的成分超高，我還以為這種怎麼會有人參加」、「不知道BP如果知道有人拿她們的門票做這種事有何感想，真的噁心」、「那位媽媽也很誇張，什麼小五女生可以嗎？先截給他爸爸看了」、「穿這款CK跳舞、跳繩、開合跳，難道看不出他的意圖嗎？太傻了吧！」

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周刊王BLACKPINK門票噁男Jennie款內衣開合跳

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