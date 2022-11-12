想買BLACKPINK門票？噁男開條件「穿內衣開合跳」　女粉真的傳了

▲一名轉售演唱會門票的男網友，要求女生穿「Jennie款CK內衣」拍攝熱舞影片，才能獲得抽獎資格。（圖／Calvin Klein提供）





文／CTWANT

南韓女團BLACKPINK明年將登台開唱，不少粉絲因為搶不到演唱會門票大失所望，如今竟然有男網友公開釋票，但前提是要穿「指定款內衣」拍攝跳舞影片，掀起網友怒轟「一堆噁男」，但也有網友提醒恐怕是場騙局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名女網友在Dcard以「噁男可憐到用BP演唱會票看奶」為題發文，指出在臉書搶票社團上，看到有男網友想出售BLACKPINK門票，但條件是要「穿Jennie款CK內衣及Jisoo款短褲」拍攝跳舞、跳繩或開合跳影片，才能獲得抽獎資格，甚至還在下方備註，「你可以不喜歡，但懂事的已經開始準備了，我運用我的專長搶票，你也要付出一點勞力嘛～」

原PO表示，遇到噁男不意外，但沒有想到真的有人上傳影片，而且還不只一人，甚至還有疑似媽媽的網友詢問，五年級的女生可以嗎，「不知道是她沒看到要穿著內衣跳，還是真的想要票想到瘋了。」

貼文曝光後，掀起不少網友留言怒批，「真的很噁...而且騙人的成分超高，我還以為這種怎麼會有人參加」、「不知道BP如果知道有人拿她們的門票做這種事有何感想，真的噁心」、「那位媽媽也很誇張，什麼小五女生可以嗎？先截給他爸爸看了」、「穿這款CK跳舞、跳繩、開合跳，難道看不出他的意圖嗎？太傻了吧！」

延伸閱讀

▸ 89歲老婦頭卡樓梯間身亡 生前曾求救「快被兒子打死」

▸ 連轟88槍！台南學甲槍擊案共犯遭拘捕聲押 警正追緝槍手

▸ 陳昭榮赴日出差背包遺失「皮夾護照全沒了」 隔天靠1張照片領回所有家當

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」 7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿



[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」 大蒜拳骨拉麵...1份不到75元