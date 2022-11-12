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父邀兒「上酒店轉大人」母只回1句話　他吐心聲：好期待18歲生日

父邀兒「上酒店轉大人」母只回1句話　他吐心聲：好期待18歲生日

▲爸爸打算在原PO成年時，帶他去轉大人。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

每個家長教導子女有自己的一套方式！一名男子分享爸爸的教育觀念，爸爸認為成年就應該到酒店和夜店見識，甚至要帶他去「長大人」，媽媽知道後也沒有阻止，只是叮嚀他要做好防護措施，引發討論話題。

原PO在《Dcard》論壇提到，現年40多歲的爸爸平常會去聲色場所，媽媽也沒有意見，只負責照顧他和另外2個姊姊，明年他就滿18歲，某天爸爸突然說「滿18要帶你去轉大人」，還打算帶他去夜店和酒店見見世面。事實上，爸爸也常帶2個已經成年的姊姊去夜店，有時候媽媽也會陪同，意外的是，媽媽得知爸爸要帶他去轉大人，完全沒有反對，只是提醒「套子記得要戴好」，讓他開始有點期待明年生日。

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貼文曝光後掀起熱議，網友正反意見五花八門，「比歐美還歐美的歐美式教育」、「有夠離譜的家庭」、「能去見識見識不錯啦，但現在這個年代，不需要為了談公事跑酒店了！」、「我不懂的是為什麼不會喝酒就很難生存，為什麼去玩或講公事一定有機會去到酒店…」。

事後，原PO姊姊出面回應，透露爸媽禁止她未成年談戀愛，但是當她滿18歲時，爸爸就帶她去夜店，告訴她上大學成年後會遇到更多事情，社交會變多，「他帶我去夜店跟我喝酒，目的也是怕在未來朋友約去夜店喝酒不勝酒力而吃了虧」。

為何媽媽會同意？原PO指出，因為媽媽知道爸爸的用意，「大家都成年人了，做什麼事情還是要為自己負責」。關於弟弟轉大人的事，她認為無論發生什麼事，都是弟弟自己要面對的，「我爸該跟他說的他都說了，至於我弟怎麼想就看他了」，最後她也強調，為出生在這個家庭而感到驕傲。

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