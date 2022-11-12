男友和女同事出差過夜…住一間房辯「只會睡沙發」　網曝超綠真相

▲男友要和女同事出差過夜，2人住同一間房。（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

一名女網友抱怨，男友被公司分配到和女同事一起到外縣市出差過夜，2人住同一間房，雖然男友強調會睡沙發，可是她還是免不了擔心，引發一陣討論。

原PO在《Dcard》感情板透露，男友已經34歲卻沒有任何存款，薪水全花在追女生和遊戲儲值上，但每天都很認真工作，她如果有空就會去對方公司等下班，但最近發現，男友都在和女同事聊天嘻笑打鬧，以前還會來問候一下，現在可能整天沒說到一句話，「我可以接受男友有異性朋友，但完全無視我實在感覺很差」。

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隔幾天，原PO和男友一起吃火鍋，男友突然提到下周要出差，會在外縣市過夜，並強調會睡沙發，要她不用擔心，追問之下才得知，原來一起出差的同事是女生，2人要睡同一間房間。當下她質問對方，但男友澄清2人只是好朋友，而且以前有過被劈腿的經驗，不可能會做這種事，要她不要胡思亂想。

原PO認為，這不是誤不誤會的問題，難道被劈腿過的人，就一定不會劈腿？但男友只是要她不要無理取鬧。她坦言，平常一直很珍惜男友生活上的一些暖心舉動，就算沒有陪伴和禮物，對她來說都是愛的表現，但是這些冷淡的回答，卻讓她心裡很矛盾，覺得對方根本不在乎她的感受。

貼文一出，網友紛紛留言奉勸，「妳都表明了會介意，他還是一樣的行動，無論到底有沒有鬼，心底也沒把妳看得很重要吧」、「他明知道對方是女生，不是更要訂兩間房間嗎？不知道他是真不懂，還是假不懂，感覺以後會一片綠」、「34歲沒存款、還準備要綠妳，快醒醒好嗎？」、「換個男友比較安心」。

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