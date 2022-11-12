快訊／熱帶低壓生成！24小時內恐增強輕颱「山貓」　對台影響曝

▲又有熱帶低氣壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者李姿慧／台北報導

又有熱帶低氣壓生成！氣象局表示，今(11/12)上午8時有熱帶低氣壓生成，位於距離台灣4600公里東方海面上，預計未來24小時內有機會增強為颱風，若成颱將為第24號颱風「山貓」(Yamaneko)，不過因距離台灣很遠，對台灣沒有影響。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，今上午8時有熱帶低氣壓生成，位置距離台灣東方海面4600公里，在關島東北東方2400公里海面，未來24小時內有機會增強為輕度颱風，若成颱，將是第24號颱風「山貓」(Yamaneko)。

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曾昭誠表示，該熱帶低壓將往東北邊移動，路徑往太平洋走，因距離台灣很遠，對台灣沒有影響。

▲11/12上午衛星雲圖 。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，今日水氣較少，各地大多陽光普照，僅迎風面的基隆北海岸及東半部有零星飄雨；氣溫方面，西半部及東北部高溫普遍可達30至32度，局部近山區平地或河谷甚至還會再高一些，體感溫暖微熱，花東高溫約29度，各地早晚低溫為21至24度，西半部日夜溫差較大。

另外，由於天氣回暖，夜晚至清晨台灣西半部地區及金門易出現局部霧或低雲影響能見度，馬祖則整天都有機會出現局部霧或低雲。

周日（13日）上午各地大多為晴到多雲的天氣，降雨更為減少，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫雨，各地白天溫暖偏熱，日夜溫差大。

周日下午起東北季風增強後將影響至下周二（15日），北部及東北部天氣轉涼，由於冷空氣不強，低溫降幅不多，主要是高溫方面會有較明顯的下降；迎風面桃園以北及東半部地區降雨機率提高，轉為有局部短暫雨的天氣，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區維持多雲到晴。