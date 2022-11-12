2男偷現金被逮錢灑地「這是誰掉的」　壽星里長逮賊星

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕昨(11日)晚在清水舉辦造勢晚會，吸引逾5千人到場搖旗吶喊，8點30分人潮逐漸散去，75歲的王姓男子被陌生人故意碰撞，隨即發現鼓鼓的後口袋突然「消風」，大喊有小偷，附近民眾立即包圍可疑的68歲林姓男子、65歲彭姓男子，其中彭男偷偷把現金2萬6100元丟在地上，還矯情的說「這是誰掉的」？參與圍捕的民眾有員警、里長、遊覽車司機，里長昨天還是生日，在場人士笑稱「壽星找賊星，趣事一件」。

▲▼盧秀燕昨晚在清水舉辦造勢晚會，2名男子趁機扒竊現金，當場被壽星里長逮捕。（圖／民眾提供，下同）

盧秀燕昨晚在清水造勢晚會結束後，群眾陸續散場，王男徒步前往遊覽車停放處，準備上車回家，周圍人數三三兩兩，並不擁擠，但卻被陌生男子碰撞一下，隨即發現長褲右後口袋內2萬6100元現金被扒走了，王男大呼有小偷。

附近聽到呼救聲的民眾立即包圍住可疑的林男和彭男，林男辯稱不是他，他身上沒錢，原來林男扒竊得手後，馬上轉交給彭男，彭男見事機敗露，無法隱藏，偷偷把現金丟在地上，還假裝好心問：「這是誰掉的？」還好丟錢舉動全被民眾目擊。

協助包圍竊賊的除了員警，還有遊覽車司機，清水區東山里王姓里長，昨天碰巧是王里長生日，壽星抓賊星，在場者都覺得也太巧合了吧，警方將2人帶回偵訊，2人坦承犯行後依竊盜罪嫌送辦。