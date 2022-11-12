周日下午變天！雨彈炸2地4天　北台灣高溫驟降10度

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

延續穩定天氣型態，今周六(11/12)各地多雲到晴，降雨機率低，不過穩定天氣到明天周日(11/13)下半天因東北季風增強，將出現變化，下周一、二桃園以北及東半部將出現降雨，北台灣高溫下滑10度，下周四降雨趨緩，溫度將回升。

氣象局預報員曾昭誠表示，明天周日下午起東北季風增強，周日下午到下周二(11/15)迎風面地區包括桃園以北及東半部降雨機率增，有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

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下周三(11/16)東北季風減弱，降雨逐漸減少，雨區範圍減小，大台北及東半部仍有局部短暫雨。下周四(11/17)過後水氣減少，降雨趨緩，各地大多是多雲到晴，僅大台北山區及東半部有零星短暫雨。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

至於溫度部分，曾昭誠表示，今天溫度滿高的，與昨天類似，明天周日白天溫度還是偏高，下周一白天溫度將下降，北部最高溫降到23度左右，最多下滑約10度左右，直到下周二最高溫仍維持23度上下，中南部不太受影響，頂多降1到2度。

曾昭誠指出，下周三(11/16)起溫度將慢慢回溫，東北季風逐漸減弱，下周四過後溫度持續回升，下周三到下周(11/16~11/18)將逐日回到27度上下溫度。

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