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高大成曝「酒味婦人」問診跳針一句話　網友留言大歪樓

▲▼法醫高大成發文。（圖／翻攝高大成臉書）

▲法醫高大成發文分享診間趣事。（圖／翻攝高大成臉書） 

記者葉國吏／綜合報導　

72歲知名法醫高大成從業超過30年，參與過眾多駭人聽聞的重大刑案，不過其實高醫師同時也是高診所負責人，主治小兒科、皮膚科。11日高大成在臉書貼出看診時遇到的趣事，許多網友看完留言結果大歪樓。

高大成文中指出，一位婦人進入診間、略有酒味，坐下後第一個問題就是「我聽說你會算命？」高大成否認，婦人就接著說「我第一次來這裡看診」，接著就開始一連串無關就醫的問題，包括跳針的說「你幫我算命、我來"交關"(台語)幾次、你就會看⋯」

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▲法醫高大成。（圖／記者游瓊華翻攝）

高大成透露，接著婦人又說「我也是高雄人～」但高大成否認並說明「我是台南人」，婦人不死心又問「你高雄人怎麼會來台中⋯」接著婦人便陳述「我吃4顆安眠藥才睡得著」。高大成提醒「喝酒別吃安眠藥、危險」，豈料婦人不悅的回答「吃安眠藥不會死、吃止痛藥才會死⋯」

高大成最後寫道「婦人就診過程約5分50秒，一連串脫序的行為！原音重現是如何？！大家各自保有想像空間吧！」這一篇文章引來許多網友觀看，不過留言卻歪樓「高醫師你會算呀！算躺著的是怎麼走掉的不是嗎？」、「你怎麼不直說我要解剖才能懂你的心」、「照她的說法也許很快就會在見到你了」、「我以為只有躺著才能給你看。」

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