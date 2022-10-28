　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桶屍案女嫌交保原因曝！和死者「交往8年」兩人都離過婚

▲▼台中桶屍死者身份最快今天確認，女凶嫌交保原因曝。（圖／ETtoday資料照，下同）

▲台中桶屍死者身份最快今天確認，女凶嫌交保原因曝。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區一個四方型橘色塑膠桶前天被發現藏有一具不明屍體，刑事局鑑識中心和法醫研究所等單位已採集腐肉、骨髓和牙齒，和死者女兒、父母作DNA比對，身分快則今天出爐，慢則3天；蔡女在租屋處落網以及偵訊過程中都非常淡定，或許是時日已久，早就沒了驚懼之色。死者和蔡女都離過婚，交往7、8年，懷疑是金錢糾紛加上感情生變引發殺機，且不排除有共犯協助。

▲▼台中桶屍死者身份最快今天確認，女凶嫌交保原因曝。（圖／ETtoday資料照，下同）

神岡區大洲路一間廢棄工廠26日被房東清理工廠時，發現有個橘色塑膠桶，一經推倒，頂層水泥剝落，赫見伸出一隻男子的左手，嚇得趕緊報警，由於屍體被封存3年，一被打開，散發濃濃惡臭，警方趕到現場，發現死者全身先被床單包裹，再用塑膠袋包覆，最後是水泥封頂，死者疑似是2019年間被通報失蹤的陳姓男子，但全身呈現屍蠟，面貌難辨，連指紋也無法採集，身分不明。

▲▼台中桶屍死者身份最快今天確認，女凶嫌交保原因曝。（圖／ETtoday資料照，下同）

檢警昨天相驗結果，死者為年約40歲男性，身高在163公分到170公分之間，背後有一處模糊刺青，身體並無其他外傷，骨骼完整無損傷，刑事局和法醫研究所正分頭採集DNA，和死者女兒、父母作比對。

死者和蔡女都離過婚，交往7、8年，或許埋屍時日已久，沒有驚恐，也或許早就預料有這天，當警方前天下午到蔡女西屯區租屋處逮人時，蔡女非常淡定配合，連偵訊時表情也很平穩。

雖然蔡女不算嬌小，高約165公分、略胖，但要獨力包覆並把屍體放進塑膠桶，還是有些費力，不排除有共犯協助，全案能從原本蔡女是關係人改列被告，已屬偵辦上的大突破，畢竟事證都早已消失，因為沒有直接殺人證據，所以只能交保，警方專案小組正全力持續偵辦中。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
ET民調／陳時中微幅上揚！　北市藍綠拉近
獨／台中桶屍案　死者DNA比對結果出爐
故宮摔破「3國寶」！　外型曝光
LIVE／離譜！故宮摔破3國寶院長下令封口　周日劇烈雨彈襲3
麥當勞推「買1送1券」！　限時1天搶刮
快訊／摔破3件國寶！　故宮最新4聲明「還原破損過程」
快訊／太離譜！　故宮認「有3件國寶被摔破」
快訊／政大金融學院院長猝死　「主動脈剝離」辭世
快訊／故宮院長認了！　2國寶被摔破
陸方來救團團？　柯文哲：嫁出去的媳婦，快要掛掉要來看一看
快訊／立委控打破2國寶　故宮院長13:15說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

後龍鎮長選舉每戶6千元買票　候選人競總女職員20萬交保

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

不願分手...健身教練勒斃女友「我等一下就跟上」　自戕被救回

國3龍潭段5車連環撞　他為了閃狗釀災！女乘客下車遭撞飛命危

大巨蛋弊案下午一審宣判　趙藤雄被訴7罪求刑24年結果受矚目　

數據造假少繳空污費1.3億！　台南印刷廠5人遭約談...2人交保

扁案國務機要費除罪　吳淑珍、馬永成、林德訓獲不起訴

台灣同志大遊行10／29登場　北市交管路線與時段出爐

台中保時捷車主反鎖車內　狂按喇叭警察來了！門一開秒衝廁所

快訊／施工挖斷水管！　苗栗市區驚見2層樓高噴泉...10個里停水

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

後龍鎮長選舉每戶6千元買票　候選人競總女職員20萬交保

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

不願分手...健身教練勒斃女友「我等一下就跟上」　自戕被救回

國3龍潭段5車連環撞　他為了閃狗釀災！女乘客下車遭撞飛命危

大巨蛋弊案下午一審宣判　趙藤雄被訴7罪求刑24年結果受矚目　

數據造假少繳空污費1.3億！　台南印刷廠5人遭約談...2人交保

扁案國務機要費除罪　吳淑珍、馬永成、林德訓獲不起訴

台灣同志大遊行10／29登場　北市交管路線與時段出爐

台中保時捷車主反鎖車內　狂按喇叭警察來了！門一開秒衝廁所

快訊／施工挖斷水管！　苗栗市區驚見2層樓高噴泉...10個里停水

蘇家宏／千萬別為了省遺產稅　就把房子過戶給另一半！

後龍鎮長選舉每戶6千元買票　候選人競總女職員20萬交保

2爌肉飯名店熄燈「阿泉」也停業　彰化老饕哀嚎：還有哪裡能吃？

8女礦場拍MV！14礦工持槍衝出「輪流性侵」　檢方竟撤銷控罪引眾怒

納豆求婚女友遭拒！　依依曝「關鍵原因」：真的是小事

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

柯文哲談大巨蛋：本事就拆掉、沒本事就蓋好

黃偉哲打造希望家園　台南做工行善團修屋助113戶弱勢勞工家庭

亮・珠寶／Qeelin葫蘆項鍊變身小花園　蓮花戒含苞或綻放任選

大坪數買不起！5招「小宅放大術」　選對色調秒變豪宅

社會熱門新聞

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

新北男墜樓亡　哥哥才聊過電話

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

大度路死亡車禍瞬間畫面曝！　特斯拉撞飛「闖紅燈機車」1死1傷

郭子乾輔選蘇清泉　種樹百里「爛路百里」

高雄晚間銀樓遭搶！嫌犯徒步逃逸中

高雄工廠深夜火警！5消防分隊灌救中

即／高雄8樓華廈起火傳受困　消防救出3人

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

更多熱門

相關新聞

桶屍案酒店女列被告　只說：不好意思

桶屍案酒店女列被告　只說：不好意思

台中桶屍案蔡姓女租客被檢方從關係人改列為被告，她昨日（27日）晚間走出台中地檢署時，面對媒體詢問是否與桶屍案有關，僅回答一句「不好意思」，接著轉身一路狂奔20秒，最後搭上路邊的計程車離開現場。

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

即／台中桶屍案酒店女轉列被告限制出境

即／台中桶屍案酒店女轉列被告限制出境

桶屍案死者遭木乃伊式綑綁「兇手怕被索命」

桶屍案死者遭木乃伊式綑綁「兇手怕被索命」

台中桶屍現場留棉被　高大成：兇手恐想焚屍

台中桶屍現場留棉被　高大成：兇手恐想焚屍

關鍵字：

桶屍DNA高大成屍蠟

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

陳以信爆故宮打破國寶龍紋碗！　控吳密察下封口令：不典藏不舉報

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

73歲李炳輝「穿著單薄」市場求打賞

黃子佼買好愛馬仕「等Lulu親取」　曝砸重金原因認：變了

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面