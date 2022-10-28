桶屍案女嫌交保原因曝！和死者「交往8年」兩人都離過婚

▲台中桶屍死者身份最快今天確認，女凶嫌交保原因曝。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區一個四方型橘色塑膠桶前天被發現藏有一具不明屍體，刑事局鑑識中心和法醫研究所等單位已採集腐肉、骨髓和牙齒，和死者女兒、父母作DNA比對，身分快則今天出爐，慢則3天；蔡女在租屋處落網以及偵訊過程中都非常淡定，或許是時日已久，早就沒了驚懼之色。死者和蔡女都離過婚，交往7、8年，懷疑是金錢糾紛加上感情生變引發殺機，且不排除有共犯協助。

神岡區大洲路一間廢棄工廠26日被房東清理工廠時，發現有個橘色塑膠桶，一經推倒，頂層水泥剝落，赫見伸出一隻男子的左手，嚇得趕緊報警，由於屍體被封存3年，一被打開，散發濃濃惡臭，警方趕到現場，發現死者全身先被床單包裹，再用塑膠袋包覆，最後是水泥封頂，死者疑似是2019年間被通報失蹤的陳姓男子，但全身呈現屍蠟，面貌難辨，連指紋也無法採集，身分不明。

檢警昨天相驗結果，死者為年約40歲男性，身高在163公分到170公分之間，背後有一處模糊刺青，身體並無其他外傷，骨骼完整無損傷，刑事局和法醫研究所正分頭採集DNA，和死者女兒、父母作比對。

死者和蔡女都離過婚，交往7、8年，或許埋屍時日已久，沒有驚恐，也或許早就預料有這天，當警方前天下午到蔡女西屯區租屋處逮人時，蔡女非常淡定配合，連偵訊時表情也很平穩。

雖然蔡女不算嬌小，高約165公分、略胖，但要獨力包覆並把屍體放進塑膠桶，還是有些費力，不排除有共犯協助，全案能從原本蔡女是關係人改列被告，已屬偵辦上的大突破，畢竟事證都早已消失，因為沒有直接殺人證據，所以只能交保，警方專案小組正全力持續偵辦中。