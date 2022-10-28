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社會 社會焦點 保障人權

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝：就是酒店妹男友

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中神岡驚悚桶屍案　死者DNA比對結果出爐。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿、白珈陽、游瓊華／台中報導

台中神岡桶屍案有重大進展！一名身分不明男子被布裹屍後套塑膠袋裝進大型塑膠桶，還遭水泥封屍，藏在工廠2年才被發現。據《ETtoday新聞雲》掌握到消息，家屬在相驗過程中，看到死者背後刺青，就直指就是他兒子；另死者身分經過DNA初步比對，結果發現，很高機率為遭檢方列為被告、蔡姓酒店女的陳姓男友，該名男子生前從事高利貸，2019年被通報失蹤。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

台中地檢署則回應，法醫研究所的鑑定報告尚未出爐，無法進一步說明。

據悉，蔡姓女子為金錢豹體系一家理容KTV紅牌，其男友在3年前通報失蹤，各界都在懷疑，桶屍案的死者恐為蔡女的失蹤男友，根據兩組DNA比對結果，其中死者與陳男父母的比對已經確定、但和女兒的比對還沒出爐，死者幾乎可以確定就是蔡女男友；另外，陳姓死者不排除改過名字，最終結果仍有待警方進一步說明。

警方26日接獲林姓男子報案，在出租工廠發現桶屍，趕緊到場拉起封鎖線調查，並前往西屯將承租工廠的蔡姓女租客列為關係人帶回。27日蔡女經檢察官複訊後改列為被告，諭知請回，並限制出境、出海。

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