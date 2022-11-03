獨／桶屍女魔頭起底！花名「佳佳」手段高　下廚給幸福...男客痴迷

▲▼台中桶屍女嫌起底，「佳佳」很會作菜，常帶酒客回家煮飯吃，抓住男客的胃。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中桶屍案進入第9天，檢方雖然透過DNA比對出死者身份，但礙於偵查中無法公布姓名，至於被列為被告的蔡女，據了解，至少待過2家不同理容KTV，店裡花名叫「佳佳」，外表清純，脾氣不太好，擅長作菜，常帶酒客回家煮飯一起吃，拉近和客人距離，也抓住客人的胃，更能營造幸福氛圍，這點不但老司機愛吃這味，連公司裡其他酒店小姐也覺得實在是高招。

台中市神岡區一間工廠10月26日被發現有個四方型橘色塑膠桶，屋主傾倒一看，有隻手竟伸出桶外，並散發出濃濃惡臭，嚇得趕緊報警，警方趕到現場，拉起封鎖線，發現死者全身先被床單包裹，再用塑膠袋包覆，最後是水泥封頂，全身呈現屍蠟，面貌難辨，連指紋也無法採集，身分不明。

刑事局鑑識中心和法醫研究所等單位採集腐肉、骨髓和牙齒，和死者女兒、父母作DNA比對，家人在相驗過程中，從死者背後刺青一眼就認出是兒子，而DNA結果果然是同一人，是2019年間被通報失蹤的陳姓男子。

死者身雖已確定，但由於死亡時間可能有3年，相關跡證難尋，目前正透過死者生前交友情況、放高利貸的生意往來等方向著手。

此外，死者和蔡女都離過婚，交往6、7年，金錢糾紛、感情生變、債務糾紛都有可能引發殺機，且不排除有共犯協助，否則光靠1名女子不太可能處理屍體，檢方雖在10月27日訊問蔡女後列為被告，諭知請回，限制出境、出海，但不排除再度傳喚蔡女到案深入說明。

蔡女曾在河南路一家理容KTV上班，一陣子後即離職，該店後來後來移至惠中路改名營業後，蔡女又到該店上班，2家理K都屬金錢豹體系，不過店名不同。

據了解，蔡女店內名字叫「佳佳」，雖然外表清純，和同事關係不佳，脾氣暴躁，出身台南，很會作菜，經常帶酒客回她租屋處煮飯，營造幸福模樣，所以業績不惡，這次捲入殺人桶屍案，以往的好姊妹都覺得相當吃驚。