兄弟分家竟「拿出鋸子硬切成兩半」　荒謬影片曝光

圖文／CTWANT

大陸廣西一戶人家的兄弟要分家，沒想到他們竟用鋸子將家鋸成兩半，讓許多人看到後都傻眼了，也立刻引起熱議，網友也紛紛留言「第一次看到不動產可以這樣分的。」

綜合陸媒報導，近日一段兄弟用鋸子將家鋸成兩半的影片在網路上瘋傳，廣西一戶人家的兄弟倆分家，沒想到他們竟然用鋸子將家鋸成兩半，當事人哥哥表示，「自己要建新房子，所以就和弟弟商量分家，弟弟也同意了」，而弟弟平時在城裡生活，不怎麼回家，都會有自己家室的，早晚都要分。

▲兄弟要分家，他們竟用鋸子將家鋸成兩半。（圖／翻攝快看視頻）



從影片可以看到，一名男子爬上屋頂，直接拿出鋸子朝屋頂切下去，影片曝光後引起熱議，網友紛紛留言「親兄弟明算帳，沒毛病」、「早晚都得分，早分的話，以後感情可能會更好一點」、「不動產還可以這樣分，學到了」、「在中間建一堵牆不就行了」、「往後都是會有自己的兒孫的，早分沒什麼不好，至少早分的話感情還好些呢」。

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