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台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕！囚61人狠撈上億　豬仔恐成浮屍

此一詐騙集團手段殘忍，在淡水將20多人關在5坪大的空間，中壢據點還有3人慘死。（圖／翻攝畫面，CTWANT合成）

▲此一詐騙集團手段殘忍，在淡水將20多人關在5坪大的空間，中壢據點還有3人慘死。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北台灣近日驚現恐怖詐騙集團，該組織在新北市淡水區和桃園市中壢區分別囚禁26人和35人，還導致3人身亡，被關最久的被害人已被囚禁2個月，一旦落入陷阱，歹徒就「沒想讓他們離開」，還設立「清潔工」職位負責收屍，手段極度兇殘，警方已鎖定幕後主嫌，正全力調查中。

「最近浮屍案頻傳，我們真的都不敢再往下想。」承辦刑警透露，目前警方懷疑此詐團不是第一個也非唯一，恐怕還有其他被害人在不知名的角落苦苦掙扎，全台警方正擴大調查，誓言要在最短時間內將不法分子逮捕到案，還給民眾平安生活的空間。

本刊調查，該集團分工極為縝密，第一層人員負責在網路上張貼高薪徵才、小額借貸的廣告，被害人上鉤後，則由第二層人員接洽處理，以公司需要或業務要求等理由沒收被害人的證件、帳本和手機，再將他們帶到銀行辦理約定帳戶，最後便送進關押人質的「豬寮」，由第三層人員監視囚禁，且「不打算讓他們出來」。

「他們下手是真的狠，根本不把人當人看。」資深刑警透露，負責關押的第三層人員工作相對「單純」，每天最大的「任務」便是拿被害人練拳以達殺雞儆猴之效，其他被害人每天看著「同伴」遭拳打腳踢，加上食物不足、與世隔絕，被餵毒餵藥外，四肢又遭手銬限制行動，在身心多重壓力之下無法反抗。

該集團在中壢據點囚禁35人，最資深的被害人遭囚2個月，近日才在新北市警方強力攻堅下被救出。（圖／翻攝畫面）

▲該集團在中壢據點囚禁35人，最資深的被害人遭囚2個月，近日才在新北市警方強力攻堅下被救出。

該名刑警表示，其實該集團手法並不罕見，在警方強力打詐下，越來越少人願意出賣自己的帳戶，帳戶取得難度直線飆升，價格更是翻倍再翻倍，從原本的3000元暴漲到25萬元，許多詐騙集團乾脆「買空賣空」，以假求職手法囚禁被害人，就可以將查扣的帳戶當成詐騙匯款的人頭帳戶使用，而不必擔心受害人去報案或中止帳戶。

「最恐怖的是，他們就沒打算放人走。」該名刑警透露，一般詐騙集團的人頭帳戶被列通報而遭警示列管後，那時被害人對詐騙集團而言就毫無價值，通常都會被載到山區「野放」，但這個集團根本沒考慮退場機制，眼睜睜看著被害人在日復一日的關押折磨中凋零，連慢性病的藥都不願提供，甚至還設有「清潔工」職務，等著這些「豬仔」死亡後去收屍，惡行重大。

究竟是怎樣的暴利可以讓詐騙集團泯滅人性？本刊調查，此集團先後囚禁61人，以每個人手上平均2個帳戶計算，等同該團手握上百個帳戶，從警方掌控的金流來看，此集團在這2個月內獲利至少上億元。

該集團幹部陳樺韋在睡夢中落網，見員警上門時瑟瑟發抖、不斷求饒。（圖／翻攝畫面）

▲該集團幹部陳樺韋在睡夢中落網，見員警上門時瑟瑟發抖、不斷求饒。

而詐騙集團賺得盆滿缽滿、富到流油，「基層」可就沒有這麼好命，據悉，該集團採日薪制，每日發給「工作人員」2000元到3000元不等的薪水，而該集團犯嫌年齡多半為20出頭，此收入對他們而言相對優渥，還有2名未成年少年不敵誘惑加入。

但該集團「連自已人都騙」，起初還正常給薪，此後東苛西扣、不斷拖延，但工作人員十分清楚集團的狠辣手段，多半是敢怒不敢言，幹部陳樺韋落網時身上帶著52萬元，這筆錢便是「上級」發放給基層的薪水，最終卻被他當成跑路費私吞，所幸警方反應機警、調查迅速，陳樺韋連家門都來不及離開就被逮捕。

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