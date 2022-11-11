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台版柬埔寨虐死北漂男「軀幹不全」　家屬認屍燈突滅：有冤無處說

黃姓男子北上求職卻遭囚禁，他不堪虐待試圖跳樓逃生卻不幸身亡，警方最終在南投找到其遺體。（圖／翻攝畫面）

▲黃姓男子北上求職卻遭囚禁，他不堪虐待試圖跳樓逃生卻不幸身亡，警方最終在南投找到其遺體。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北台灣近日驚傳奪命詐騙集團，該集團先後囚禁61人，並導致45歲黃姓女子、57歲林姓男子和38歲黃姓男子遭虐待致死，死者家屬沒料到至親北上求職竟客死異鄉。黃男的屍體是3人中最後被發現的，其家屬11月8日到南投認屍時，黃家人一踏進警局，集集偵查隊的燈就突然全滅，似是死者有冤屈無法伸張，新北警方也承諾會持續追緝，還給所有被害人公道。

本刊調查，黃男家住中南部，誤信求職廣告而被騙到桃園，一見面證件、存簿和手機就被收走，黃男驚覺不對想要反抗，卻被集團成員威脅恐嚇，黃男只好乖乖就範，最終被關進中壢某大樓。

被囚禁的日子可謂生不如死，集團成員用手銬腳鐐限制他們的行動，且每天只供應一小碟泡麵，犯嫌還在麵中加安眠藥使被害人昏睡，一有交談就會被拳打腳踢、棍棒相向，還有人被手銬銬到幾乎脫皮，甚至遭電擊、菸燙，慘烈程度堪比集中營。

該詐騙集團手段兇殘，被害人如不聽話就會被電擊菸燙，有人被救出時全身是傷，只能靠輪椅代步。（圖／翻攝畫面）

▲該詐騙集團手段兇殘，被害人如不聽話就會被電擊菸燙，有人被救出時全身是傷，只能靠輪椅代步。

而黃男遭囚禁約一個月，他最終受不了這種暗無天日的生活，想要逃脫卻從14樓墜落慘死，詐騙集團成員見黃男傷痕累累，擔心遺體被找到後會導致犯行曝光，決定遵從「上級」指示將黃男遺體裝進太空包，並載到日月潭附近像「丟垃圾」般棄置，直到該集團遭破獲才曝光其犯行，黃男遺體則在11月6日被發現。

資深刑警表示，黃男的家屬苦等不到他歸來，10月9日通報失蹤，並一直到處打聽找尋，只期盼他可以平安回家、全家團圓，沒想到最終等來的卻是死訊，家屬11月8日前往集集分局認屍時悲慟不已、幾度淚崩，啜泣聲在警局此起彼落，讓見慣生離死別的刑警心中也五味雜陳。

「黃家人一進來，偵查隊的燈就全暗了，現場人都知道這是有冤無處說。」該名刑警透露，黃男似乎也知道家人來接他返鄉，偵查隊當時極罕見的陷入一片黑暗，黃男兄長見到弟弟軀幹不全、遍體鱗傷的慘況更是連連痛罵，希望這些詐騙集團「全都被判死刑」。　　　　

該集團盤根錯節、組織龐大，警方目前已將32人逮捕到案，並鎖定幕後黑手，正全面追緝中。（圖／黃鵬杰攝）

▲該集團盤根錯節、組織龐大，警方目前已將32人逮捕到案，並鎖定幕後黑手，正全面追緝中。

黃女和林男也在詐騙集團的虐待下喪命。黃女原是台中的家庭主婦，想出來工作分擔家計，卻誤信詐騙集團廣告而被騙到桃園囚禁，黃女患有糖尿病和高血壓等慢性病，她曾懇求犯嫌讓她聯繫家屬寄送藥物，卻被狠心拒絕，她最終不堪虐待，在浴室吐血身亡；林男也患有慢性病，因沒有按時吃藥又遭受連續暴行而慘死。

新北市警方表示，該集團盤根錯節、組織龐大，目前已將32人逮捕到案，並鎖定幕後黑手，正全面追緝中，警方也強調，絕對不會縱容不肖分子繼續肆虐，會把他們一網打盡，還給所有被害人公道。

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