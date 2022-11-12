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基隆不表態率高！藍憂綠選前搞抹黑　謝國樑要催出「賭爛票」

▲國民黨基隆市長候選人謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨基隆市長候選人謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑比民進黨對手蔡適應早備戰，加上謝家「二信系統」在地影響力，藍營本預估勢如破竹，但距選戰倒數14天，謝在民調上持續領先，卻仍未有明顯差距。謝國樑陣營的輔選人士坦言，目前的確「五五波」，真的很膠著；國民黨務高層則指，基隆在最後幾天能躍上全國版面的機會比較低，但如果台北大學公布蔡適應博士論文審定結果，兩位候選人就可能拉開差距。

讓國民黨跟謝國樑陣營擔憂的是，民進黨是否在最後一刻使出奧步搞抹黑。輔選人士表示，像蔡適應10日就謝國樑「金星公司借貸事件」到基隆地檢署告發洗錢，但這件事北檢之前查過，結果是沒有問題，且若真的有問題，檢察官當時就會叫謝返還金錢，所以謝也反告誣告；更誇張的是，謝國樑1月針對中低收入戶發放的防疫物資包，昨天被蔡適應競總告發賄選，但蔡陣營刻意不提發放日期，因為事實上當時謝根本還沒被國民黨提名。

黨內輔選人士說，蔡適應被指控、踢爆與黑道關係錯綜複雜後，已造成一定傷害，可能逼使蔡用抹黑的手段，這在選前一定會陸續出現，所以謝國樑陣營也在防堵不讓這些事情發生。

對於基隆市長選情為何依舊五五波？輔選人士指出，基隆民調五五波主因是不表態率非常高，約3成到3成5，所以關鍵是這群沉默的多數支持哪邊；如果民進黨執政好，那這群人就會偏向民進黨，但今年社會氛圍對中央執政有些怨言，這多少會反映到投票意向上，只是這些人選前不會表態。

「林右昌的票沒轉移到蔡適應。」輔選人士認為，未來十幾天要努力的方向，就是固票、拉票、催票，如何讓討厭或反對民進黨的民眾願意出來投票；此外另一項重點是藉國民黨「區域聯合作戰」，共同拉抬北北基桃的聲勢，讓這些地方的選民知道國民黨是可以合作的，只有選國民黨才有合作機會。

國民黨務高層也認同國民黨首要拚的就是整體氣勢，他說，若國民黨整體氣勢往上揚，謝國樑就會過關，但若是民進黨氣勢逐漸走揚，他就不敢說蔡適應完全沒機會。

其次，該黨務高層認為謝國樑要拚組織力量，畢竟儘管林右昌有執政優勢，但國民黨在基隆仍有一定實力，加上謝家是深根基隆的家族，在最後拉票、組織投票非常關鍵。只是該黨務高層也提醒，樹大招風，謝家在基隆的影響力「有正就有負」，難免會讓人覺得是有錢人。

謝國樑競辦發言人余治明表示，在最後的幾周，謝陣營先後邀約多位名人來訪，如前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、前總統馬英九、前台北市議員羅智強等，他們不僅有超高知名度，也具有一定的網路聲量，可以提升選情；同時在最後階段，會透過臉書與媒體進行政見回顧，加深民眾的印象與好感。

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