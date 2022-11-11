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辭高階經理人　他返鄉承父業　養殖風味魚自帶檸檬香

▲▼好食好事,日東科技,風味魚。（圖／好食好事基金會提供）

▲十年前辭去高階經理人工作，黃國良返鄉接手父親的養殖場，逐步將科技導入水產養殖。（圖／好食好事基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

不需擠檸檬汁在魚上便可品嘗清新檸檬香，「風味魚」顛覆普羅大眾對養殖魚有土味、草味的刻板印象。十年前辭去高階經理人返鄉接掌家中養殖場的黃國良，認為養殖業要走出自己的路，必須要「聰明養、聰明賣」，為了創造產品差異性，他開發智能養殖模組生產風味魚，養出帶有檸檬香的天然風味魚。

這是好食好事加速器第五屆入選團隊──日東科技漁業公司總經理黃國良的故事，十年前他返鄉接父業，為了找出競爭力，他化身科技漁夫，累積六、七年的大數據資料庫，經過演算、交叉比對，研發智能養殖模組來生產風味魚。

一般人認為養殖需要高技術門檻、又有天候等不可控因素，但日東這套智慧養殖系統可將水面監測系統獲取的數據傳至手機中，讓養殖者快速掌握魚塭的環境，降低年輕人進入產業的門檻。黃國良說：「我一直努力想把年輕人留在這個產業，但你要把大環境做好，他們才會留得下來。」

黃國良用檸檬果渣萃取出檸檬酚，也找到專利方法餵魚吃檸檬酚，生產的風味魚，不僅去除魚隻本身的腥味，更創造出天然且帶有檸檬香的滋味。日本帶有橘香的蜜柑鰤魚，成本約一般養殖的3至5倍，價格是一般養殖的10倍，黃國良認為日東的風味魚技術有助提升傳統養殖業的外銷價格。

▲▼好食好事,日東科技,風味魚。（圖／好食好事基金會提供）

▲日東科技漁業與海洋大學合作，共同研發造流增氧機來取代傳統水車， 可節省近80倍電費，帛琉總統甚至特地前往參訪，希望將這套設備帶回國，改善當地漁業發展。

日東參加好食好事加速器，原本僅為驗證其商業模式，但黃國良還有更多意外的收穫，有業師提醒他不能因為過去習慣操作國際市場，就一直把市場拉得太高，建議他也關注其他地方，還有業師指點他無形資產的概念。「加速器的業師帶給我很多觀念上的改變，這是以前我從來不在乎的事。」黃國良希望能改變台灣的產業，讓更多新血加入魚產養殖業，與台灣的養殖漁業共好。

觀看完整故事►https://risu.io/OhMYw

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