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好食好事推首個食農新創加速器　寬泰食品獲本屆百萬大獎

好食好事推首個食農新創加速器　寬泰食品獲本屆百萬大獎（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事今（22日) 舉辦第3屆加速器Demo Day。經專業評選，寬泰食品獲得「潛力獨角獸獎」和獎金100萬元，格園社會企業則獲得「食農永續獎」和50萬元。

圖、文／好食好事基金會提供

好食好事基金會前年起推出台灣首個「食農新創加速器」計畫，免費輔導有發展潛力的食農新創團隊，10組入選團隊在今天的第3屆成果發表會（Demo Day）中展示食農新創的未來趨勢，本屆百萬大獎「潛力獨角獸獎」得主也在今天揭曉，得主為創新食物科技業者寬泰食品。

頂新和德基金2017年捐助成立好食好事基金會，捐助人代表魏應充投注心力，扶植國內食農新創；基金會透過台灣首創的食農新創加速器計畫，每年選拔有發展潛力的食農新創團隊，安排專屬業師指導、提供創業課程，並鏈結種子基金擇優投資，總計3屆下來累計輔導25家食農新創公司，其中有14家公司在輔導完成後取得外部資金，實收資本額成長約1.1億元，資本成長率達42％。

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好食好事推首個食農新創加速器　寬泰食品獲本屆百萬大獎（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事第3屆加速器Demo Day 由寬泰食品獲得「潛力獨角獸獎」和獎金100萬元。

今年進入第3屆加速器計畫的10組團隊是由64個報名隊伍中脫穎而出，好食好事基金會董事長潘長庚表示，新冠肺炎疫情加速全球食農產業變革，本屆入選團隊有4家主打無毒、低鉀等訴求的創新食產品，滿足疫情後民眾對健康飲食的需求。另有近一半的入選團隊結合科技施作或生物科技來提高產量與品質，減少對土地的負擔。部分團隊則建立在地互利、共好模式，吸引青年返鄉及實踐農業永續，達成捐助人代表魏應充回饋台灣土地的初衷。

入選本屆加速器的10組團隊，7月起參與4個月的免費輔導計畫，並在今天Demo Day發表成果，專業評審選出寬泰食品獲得「潛力獨角獸獎」、格園社會企業獲得「食農永續獎」，分別頒發100萬元及50萬元獎金，優秀的團隊也有機會獲得本屆最新導入的種子基金投資。

寬泰食品透過創新食物科技，推出近似真肉的「植物肉」，還做出即食調理包，滿足消費者飲食需求。格園社會企業生產高單價香草莢，還架設太陽能板提高能源自主，並提供弱勢就業機會，活化農村。

好食好事推首個食農新創加速器　寬泰食品獲本屆百萬大獎（圖／好食好事基金會提供）

▲好食好事第3屆加速器Demo Day 由格園社會企業獲得「食農永續獎」和獎金50萬元。

好食好事基金會的輔導業師、福德國際醫療健康集團副執行長兼財務長宋俊明指出，清楚的公司定位、對市場需求瞭解與可靠的團隊等，是一家新創成功的元素。團隊在追求創新解決方案的同時，若有完善的公司里程與營運規劃，將更有利於投資人評估。

好食好事基金會董事長潘長庚表示，好食好事這兩年來持續攜手國內外產學優秀食農領域專家，共同改善食農環境，期待培養從台灣出發的食農明日之星！

好食好事基金會指出，4個月的加速器計畫，針對食農新創團隊最需要的業師輔導、募資需求、市場通路與策略合作等面向著手，提供豐沛資源。首先參酌美國麻省理工學院業師輔導系統，延攬近40位業師從食農、餐飲、科技、零售等面向給予專業指導。

另也引進種子基金擇優投資，提供團隊與天使投資人、創投人脈募資媒合機會，目前已有超過50家投資人脈網路；更規劃創業加速課程，包含商業模式健檢、使用者體驗優化與行銷、食農創新、募資簡報、法務財務與公司治理。

至於關鍵之一的市場通路，好食好事也透過人脈資源與商業活動媒合，也協助旗下團隊對接策略合作夥伴，尋找上下游供應商、通路、軟硬體策略合作等資源。

好食好事新創加速器種子計畫第3屆10家新創名單包含（依照公司名稱字首筆畫排列）：

食農科技

■ 甫田科技：透過氣耕、環控溫室、區塊鏈生產履歷等智慧農場技術種植無農藥、現採的即食生菜。

■ 智耕創新：透過精準營養調控技術研發生產機能性蔬果，可提升、降低或是增加一般蔬果中的營養成分含量，應用於慢性病管理或是預防醫學來改善人類健康。

食農生技

■ 禾餘麥酒：唯一使用臺灣在地品種大麥進行釀造的精釀啤酒品牌，期待透過契作與發酵釀造，翻轉在地農業困境，為臺灣農業尋找新的轉型模式。

■ 格園社會企業：提供弱勢就業機會的專業種苗公司，為全球第一個利用太陽能場域生產高單價香草莢(vanilla600USD/kg)。不僅銷售高單價香料、提高能源自主，亦可活化農村。

■ 蟲小道大：以黑水虻自動化模組養殖技術，製造昆蟲性替代蛋白，以填補現今飼料中動物性蛋白(魚粉)市場缺口。

創新飲食

■ 寬泰食品：透過創新食物科技及濕式擠壓結合植物蛋白纖維技術，推出近似真肉的植物肉，並發揮食品調理優勢，以植物肉即食調理包，滿足消費者飲食需求、

■ 寶奇生技：與在地小農合作，用微生物技術生產機能蛋，是目前唯一在500間以上藥局及有機店銷售機能蛋的生技公司。

永續食農

■ 幸福良食：以青銀共農、友善耕作與產地直售進行土地復耕；再透過產地直售，達到土地友善續耕、老農安心養老、協助青年專業從農與外食族群安心四贏結果。

■ 祥銓農創：來自台東，以生產沉香精油產品，銷往2億人口穆斯林市場，卻亦同時兼俱農業廢棄物利用與永續造林。

■ 摩菲智慧：以苗栗桐鑼杭菊等在地農作物為原料，進行多元產品研發、銷售，以建置在地供應鍊體系與友善環境。


【關於好食好事新創加速器種子計畫】

「好食好事新創加速器種子計畫」是台灣首個聚焦在食農領域的垂直型加速器，每年徵收一梯次，為新創團隊進行4個月加速課程。每個團隊在加速期間享有加速課程、工作坊訓練、3至4位來自不同領域的專家業師，並協助透過媒合機會，為創業家提供人脈資源、商業機會，以及資金鏈結的全方面協助。


好食好事基金會：https://www.hao-shi.org/

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