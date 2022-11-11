連續12年獲肯定　新竹市地政處包辦內政部5大獎

▲新竹市獲頒「第39屆全國地政盃精神總錦標獎」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

內政部111年地政節慶祝大會今（11）登場，表揚地政業務傑出表現的人士及地方政府。新竹市政府表示，新竹市榮獲111年度「整體地政業務」績優獎、「三維地籍建物整合建置作業考評」特優獎、「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」第1名、111年全國地政盃精神總錦標獎，而地用科林彩連科長更獲第27屆地政貢獻獎，本市共囊括5大獎項，透過創新的e化服務，為市民打造更便利的地政服務。

新竹市代理市長陳章賢表示，其中「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」更是連續12年榮獲內政部肯定。他說，便民服務、持續創新，一直是新竹市地政業務主軸。自前市長林智堅、前副市長沈慧虹於任內致力推動智慧城市，將智慧科技轉化為市政能量，提供便民智慧服務，為市民提供優質便利服務。

他說，市府持續推動多項地政創新及便民服務，包括全國唯一首創「預售屋契約公會協檢好省時」、「跨界開發預售屋契約檢視系統」，為消費者購屋權益全面把關，「非都市土地容許使用項目一鍵秒查」大幅減少民眾查詢時間，省時、方便並可活化土地利用。

新竹市地政處處長曾淑英指出，新竹市是科技城市，持續透過智慧科技推動地政服務，如這次獲得「三維地籍建物整合建置作業考評」特優獎，即是透過3D建物模型整合地籍圖資，讓民眾獲得全方位建物各樓層面積、權屬資料，更可結合多維度國家空間資訊服務平台，使地籍、產權、空間等屬性資料共同整合，滿足各界對於三維國家底圖應用需求。

「只有服務用心，民眾才會感到貼心！」曾淑英表示，考量防疫期間民眾不便出門，新竹市利用AI智能，推出「LINE@智能客服」，提供全天候24小時零時差地政服務，讓民眾不用出門就能知地政大小事，以互動方式提供常見申辦須知、案件辦理情形，減少群聚風險，深受市民好評。

曾淑英提到，所有肯定都是同仁認真努力的結果，這次獲得地政人最高榮譽-「地政貢獻獎」林彩連科長，她在新竹市服務30年，負責土地徵收、公地撥用等業務，主動積極清理本市多年徵收懸案，減少土地糾紛，同時推動跨縣市代收申領土地徵收補償費及徵收補償費保管款逾15年歸屬國庫主動清查等服務，貼心思考保障民眾權益，更清查本市公有閒置土地，是推動公共建設的幕後功臣，能在全國競爭激烈的評選中脫穎而出，獲得內政部本屆地政貢獻獎殊榮肯定，實至名歸。

地政處表示，一年一度的地政業務督導考評，是地政機關業務績效的重要指標，此次不僅獲得全國縣市組績優獎，其中測量業務在10月內政部國土測繪中心辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊工作」獲得全國縣市組第1名，測量類更是全國縣市唯一優等，新竹市未來將秉持「没有最好，只有更好」繼續為市民提供優質服務。