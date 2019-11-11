雙項全台首創　竹市地政業務結合光達技術獲非六都第一

▲新竹市致力於多項地政創新及便民服務，歷年創新服務多達32項。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

地政服務也可以很「科技」！新竹市全台首創「地籍測量結合光達（LiDAR）技術」及「 按季發布交易動態」地政服務，獲內政部108年「整體地政業務」非六都第一名殊榮。新竹市長林智堅期許，持續結合科技產業創新市政，為市民提供精確又快速的服務，成為智慧城市的領頭羊。

內政部公布108年各直轄市、縣（市）政府「地政業務辦理督導總考評」成績，新竹市獲內政部整體地政業務考評全國縣市組第一名，其中地用類及測量類更獲得特優及優等佳績，並於今（11）日地政節慶祝活動中獲頒獎項。

新竹市政府地政處代理處長曾淑英表示，有別於以往地籍測量費時，較耗費人力，新竹市率全台之先，首創將光達技術運用在地籍測量，以光達掃描建置高精度的3D點雲模型，再建立視覺化的地籍調查表，未來申請此服務的市民，將可更精確掌握自身房屋土地資料。

「想買房民眾可以隨時查到正確、最新房價！」曾淑英也表示，另一項全台首創服務「按季發布交易動態」，則是即時揭露新竹市的待售新成屋交易資訊，有效縮短資訊落差，實施前資訊落差達9-21個月，實施後最多可減少18個月的資訊落差，提供民眾透明、即時的交易資訊。

曾淑英說明，今年提出高達13項研究創新。其中，「租屋行情多元參考」是透過大數據分析各路段租金行情，提供租屋民眾透明公開資訊。另外，新竹市幸福宜居網也建置土地徵收補償保管款查詢功能及土地資料庫，開放民眾及公務查詢，皆為非六都唯一。

曾淑英指出，新竹市致力於多項地政創新及便民服務，歷年創新服務多達32項，績效斐然。地政同仁更利用公餘積極宣導，包括跨縣市代收、地籍存摺、地籍異動即時通、住址隱匿等便民服務，也走入校園為莘莘學子宣導租屋資訊，同仁不遺餘力也讓新竹市於本次評比中脫穎而出。

地政處表示，民眾可多加利用本府設置的「新竹市幸福宜居網」(http://eghouse.hccg.gov.tw/hcland/)，網站提供一站式服務，整合各項服務及中央和地方資訊，讓民眾快速掌握購屋和地政資訊。