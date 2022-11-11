水深只到膝蓋！8歲童突然被鱷魚拖入河中　爸媽崩潰：找不到屍體

▲男童瞬間被鱷魚拖走，從此失蹤。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

哥斯大黎加8歲男童費南德茲(Julio Otero Fernández)與爸媽一同到河邊遊玩時，被突然出現的鱷魚咬住拖入水中。爸媽目睹這驚悚的一刻，卻只能眼睜睜看著兒子消失，屍體至今仍未找到，讓他們只好搬家遠離傷心地。

事件上月30日下午5時發生在利蒙市(Limón)的馬蒂納河(Matina River)，家住在附近的費南德茲，與家人跑到及膝的淺河玩水，沒想到突然就被鱷魚拖走，由於事情發生得太突然，爸媽當下根本來不及反應，他就已經消失在河中。

Boy, 8, mauled to death by crocodile in front of parents as hunt continues for body



Via Daily Mirror : Thu, 10 Nov 2022, 17:19:52 GMThttps://t.co/eolMde2kUQ — Auto News Feed (@auto_news_feed) November 10, 2022

母親瑪吉尼(Margini Fernández Flores)表示，「我當時根本就沒有看到鱷魚，也不知道鱷魚是從哪來的」，而且事發當時兒子人並沒有在水中，而是站在河旁邊就突然被拖入水中。

事發至今當局仍未抓到鱷魚，父親唐胡立歐(Don Julio Otero)與妻子為了保護其他4名孩子，決定搬家到尼加拉瓜，他表示，「對我妻子來說，最怕的就是看到鱷魚和孩子屍體漂在水中的畫面」。

瑪吉尼也表示，雖然一家人在馬蒂納河曾有許多美好回憶，但發生慘案後再也無法住在那附近，只希望當局能趕快抓到鱷魚並且殺死。當地紅十字會主任狄亞茲(Tatiana Díaz)表示，費南德茲有可能是被鱷魚帶到某個洞穴中，才會一直找不到遺體，當局仍在努力尋找中。