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她去健身房被狂盯！辣妹臭嘴「這麼肥還來」　結局傻眼：該放棄？

▲▼健身,女性,跑步,慢跑,運動,健身,伏地挺身。（圖／翻攝自pixabay）

▲她上健身房第一天，就受到巨大打擊。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名棉花糖女孩最近下定決心減肥，於是到家裡附近的健身房買會員，沒想到才第一天，就被身材姣好的女生狂盯，甚至超無禮地說「怎麼有這麼肥的人來」；更扯的是，對方後來還當面數落她，讓她相當難受，也猶豫是否該退掉會員。

女網友在論壇「zuvio」委屈提到，「最近覺得自己真的太胖，所以就到家附近的健身房買了會員，想說要來好好運動減肥，結果才去第一天就接收到不友善的眼神。」

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當時，旁邊運動的女生一直盯著她看，讓原po一度以為，自己使用器材的方式錯誤，她表示，「對方身材很好，前凸後翹腰又超細，是一個很漂亮的女生，美到冒泡的那種，讓我運動時都不敢往她那看。」

健身,運動,健身房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲該名正妹講話超不客氣。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

過了一陣子，女生起身收拾東西準備離開，而她則想換個器材；沒想到，對方轉身前，猛然用不大也不小的聲音說，「怎麼有這麼肥的人來健身房？」

起初，原po以為自己聽錯了，並下意識回頭看對方，結果該女一副理所當然，看著她的臉繼續說道，「女生能把自己吃成這樣真的不容易，建議妳不要只來健身房，最好上個教練課。」接著便瀟灑離去，留下一臉錯愕的她。

事後，她不禁淚喊，「胖子就不能來健身房嗎？不就是因為胖才要減肥嗎？沒想到會遇到那麼不友善的人，讓我很猶豫要不要把健身房退掉，一直在想是不是健身房裡身材很好的人都覺得我很糟糕，過幾天了心情還是好差。」

▲▼ 過胖,過重,超重,減肥。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原po委屈表示，就是想減肥才到健身房。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

而網友們則留言幫補血，紛紛安慰道「這種人真的比較少。我遇到會健身的朋友，都蠻友善的，甚至會鼓勵你」、「別想太多，自己努力就好」、「她可能剛吃完大便嘴才那麼臭，無論如何健康是自己的，健身要加油」、「一開始也會在意別人眼光，但我發現自己練久了就可以不那麼在意別人了」、「憑什麼嘴一個願意努力的人，那張嘴是剛在廁所吃飽嗎」。

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健身房減肥運動重訓Zuvio辣妹

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