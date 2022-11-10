考上駕照太嗨！三寶妹上路就把「新車開進湖中」　差點害男友溺死

▲女興奮開新車出遊，沒多久就墜湖。（圖／翻攝自TikTok／leiadarnell）

記者李振慧／綜合報導

英國18歲女子達內爾(Leia Darnell)因為順利考到駕照，自信心滿滿的她主動開車載男友出遊，沒想到過彎時因為天雨路滑，竟然直接把車開進湖中，幸好她落水後及時把車門推開，才驚險和男友逃過溺死的下場。

達內爾在TikTok拍片表示，她2個月前考到駕照，還買了一輛新車，沒想到畫面一轉新車竟然泡在水裡，原來考到駕照幾周後，她在下雨天開車載男友時，由於天雨路滑視線又昏暗，導致她沒注意前方急轉彎，才會連人帶車掉入湖中。

達內爾回憶當時，「等我注意到時，只記得看到眼前出現樹木，然後我們一起掉入水中，我當時整個人嚇傻，直到聽到男友大喊『進水了』，才回過神來」。正當2人以為自己死定時，幸好達內爾及時把車門踹開，2人順利游回岸上。

影片中可看到，後來拖吊人員幫忙把車從湖水中吊出，男友穿著潛水服回到車上，取回2人隨身物品，不過車子最後仍逃不過被報廢的下場。雖然很倒楣，達內爾仍慶幸自己撿回一命，分享影片希望能提醒大眾，開車時不要像她一樣太有自信而犯下大錯，以後開車會更加謹慎。