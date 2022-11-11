機長已廣播開飛航！目擊YTR「起飛前小動作」還說謊　他怒了

▲航空公司規定，艙門關閉後，乘客應遵守客艙廣播，將手機、平板等電子用品設為飛航模式。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

知名YTR遭爆違反民航法！有網友10日在Dcard表示，他搭機巧遇YTR和網紅朋友要出國，但在機長廣播請乘客開啟飛航模式時，他卻目擊對方依然狂滑IG、用LINE，被空服員提醒還說謊，直到滑行到快起飛離地前，YTR才調成飛航模式，讓他很傻眼，「規定就是規定，為什麼要僥倖違反民航法、航空公司規章呢？」

這位網友發文「飛行前請開飛航模式」，提到當時機長已經廣播，告知乘客將手機轉為飛航模式，但兩位網紅仍繼續用手機，儘管飛機已在滑行，還在狂用IG、LINE。見到有空服員經過，兩人「馬上把手機藏起來」，等空服員一走又拿出來用，這樣的動作來回了兩、三次。

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讓他最傻眼的是，有空服員注意到網紅在滑手機，便上前詢問是否確定有開啟飛航模式，兩人卻選擇說謊，直到飛機快起飛離地前，才乖乖把手機調成飛航模式。原PO忍不住直呼，「我知道實際手機的電波，不容易對飛航通訊造成很大的影響啦！可是規定就是規定，為什麼要僥倖違反民航法、航空公司規章呢？」

▲原PO看到YTR狂用手機還騙空服員，直批觀感不佳。（圖／翻攝自Dcard）

看到空服員明明再三提醒，網紅卻是那樣的反應，也使原PO直搖頭，「屢勸不聽真的讓人覺得觀感很糟，或許網紅很多訊息要回，但說實在的，東京飛回台灣就三個小時，真的不差那幾分鐘吧？」

他也貼出航空公司的電子用品使用規定，「於艙門關閉後，乘客應遵從客艙廣播，將行動電話、平板電腦、筆記型電腦等傳輸類個人電子用品設定於飛航模式狀態」，而當時班機實際關閉艙門約為17:43，YTR卻硬是多用了3～4分鐘，「飛行安全乃屬重大公共利益事件，在現存法規下，開飛航模式真的不難，也沒有必要勞煩空服人員來回確認。」

貼文一出，許多人也開罵，「這真的超不行欸！幫忙頂上去」、「會不會影響？可能不會，但是飛行就是禁不起可能」、「真的是水準沒有最低，只有更低」、「空服人員真的會很困擾吧？誰知道他們到底有沒有誠實關掉」、「公眾人物本來就要注意一下自己的言行舉止吧！不然真的可以選擇不要走這條路欸！」還有鍵盤柯南到IG狂搜限時動態，揪出可能人選，話題在留言處炸鍋。