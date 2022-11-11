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美空軍最正女兵！長相激似「變形金剛女星」　親揭軍中潛規則

▲▼美國空軍一名現役軍人凱拉（Kerra Buerger）。（圖／翻攝自TikTok、IG）

▲美國空軍一名現役軍人凱拉（Kerra Buerger）。（圖／翻攝自TikTok、IG）

記者張方瑀／綜合報導

美國空軍一名現役軍人凱拉（Kerra Buerger）因長相酷似好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）而爆紅，在TikTok擁有超過26萬人追蹤，其中一支「在男生主宰的職場裡是什麼樣子」的影片，暴露了軍中「潛規則」，更吸引超過900萬人觀看。

▲▼美國空軍一名現役軍人凱拉（Kerra Buerger）。（圖／翻攝自TikTok、IG）

▲▼美國空軍一名現役軍人凱拉在TikTok擁有超過26萬人追蹤。（圖／翻攝自TikTok、IG）

▲▼美國空軍一名現役軍人凱拉（Kerra Buerger）。（圖／翻攝自TikTok、IG）

根據《每日星報》報導，凱拉追隨父親的腳步成為美國軍人，目前在空軍服役，而她酷似梅根福克斯的外型，更讓她在網路上一炮而紅。她除了會在IG大秀好身材po辣照外，也會在TikTok分享軍中生活，包含穿著軍裝、揹著長槍的模樣。

▲▼美國空軍一名現役軍人凱拉（右）被認為長相激似好萊塢女星梅根福克斯（左）。（圖／翻攝自TikTok、IG）

▲凱拉（右）被認為長相激似好萊塢女星梅根福克斯（左）。（圖／翻攝自TikTok、IG）

其中一支「在男生主宰的職場裡是什麼樣子」的影片，更吸引超過900萬人觀看。她在影片中穿著整齊軍裝、綁著馬尾，對著麥克風準備說話，結果卻傳來陣陣男性怒罵的聲音，全是不堪入耳的髒話，包含「閉嘴」、「你x媽爛透了」等。目前不確定這些髒話是特效音、同袍配合錄影或真實狀況。

@kkbuergs Wouldn’t have it any other way #k18hairflip #YerAWizard #EveryKiss #military ♬ Guy friends - chloe walker

而網友對此有不同想法，有些人認為這些男性非常不尊重，但也有男網友澄清，他們在軍中非常尊重女性，更有人說，當他們這樣對同袍時，表示已完全將對方視為一份子，「如果男生這樣對妳，妳就正式成為他們的一員了」、「如果有人惹她，我們所有兄弟都會挺身而出！」

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