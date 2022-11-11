在學校玩碟仙！11名學生集體昏倒走廊上　口吐詭異濃液嚇壞師生

▲哥倫比亞傳出學生玩碟仙後突然昏迷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞一所學校傳出，11名學生在學校玩碟仙後突然全倒在走廊上，詭異事件嚇壞其他師生。送醫發現這些年紀在13至17歲間的學生，全都出現嘔吐、腹痛與肌肉痙攣等中毒症狀，發病原因引發外界好奇。

事件上月31日下午1時左右，發生在哥倫比亞東北部城鎮阿托(Hato)一間農業技術學校，約11名學生突然出現中毒現象，被老師們緊急帶到附近醫療中心治療，其中5人情況較嚴重，後來被送到索科羅(Socorro)的醫院進一步治療。

當地媒體指出，11名學生在昏倒前曾一起玩國外碟仙遊戲通靈板(Ouija board)。對於孩子們中邪的說法，阿托市長Jose Pablo Toloza Rondón表示，「孩子們被人發現時，呼吸急促，嘴裡還流著很濃稠的液體，有可能是因為所喝的水受到汙染導致，不過也不排除可能與碟仙遊戲有關，原因仍在調查中」。

索科羅醫療應急管理人員胡安(Juan Pablo Vargas Noguera)表示，送醫的13歲至17歲學生均出現嘔吐、腹部疼痛與肌肉痙攣症狀，醫學報告指出他們是食物中毒，不過原因仍待當局調查，所有學生在醫院接受治療一天後已脫離險境。

