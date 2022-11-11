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社會 社會焦點 保障人權

特警15樓垂降畫面曝！檢警抄查詐團水房　豪宅內搜出2300萬錢磚

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投縣警局刑警大隊日前到台中破獲一起詐欺集團，該團藏身於八期一處高級住宅區，警方兵分二路，霹靂小組從15樓高度垂降攻入、地面人員防堵詐團成員逃逸，順利逮獲8名犯嫌，並查扣不法所得2359萬元現金。

▲▼ 。（圖／南投縣刑大提供）

▲霹靂小組從豪宅頂樓垂降攻堅。（圖／南投縣刑大提供）

九合一大選在即，為防範境外資金與選舉賭盤介入選舉，全國警方展開全面性查緝，台中地檢署掌握情資，八期一處住宅疑被詐團用來當作水房，經多日跟監蒐證，10月底指揮南投縣刑大收網。

▲警方查扣不法所得2359萬元現金。（圖／南投縣刑大提供）

根據警方提供密錄器畫面，霹靂小組從15樓頂樓一躍而下，垂降至犯嫌所在樓層，利用破壞器材破門而入，進門後卻發現偌大的客廳空無一人，隨後快速逐一搜尋每個房間，發現其中一間遭反鎖，再次破門而入，終於找到數名因知曉警方到來而不敢動彈的成員。

▲▼ 。（圖／南投縣刑大提供）

▲▼警方持破壞器材破門而入，逮獲藏身在屋內的數名詐團成員。（圖／南投縣刑大提供）

▲▼ 。（圖／南投縣刑大提供）

警方搜索該處豪宅，查扣藏在保險箱內的2359萬元大量現金、點鈔機、數十台電腦、手機、手錶等贓證物。

▲▼ 。（圖／南投縣刑大提供）

犯嫌將大量現金藏放在保險箱內。（圖／南投縣刑大提供）

檢警查出，該詐團由林姓、葉姓男子為首，該水房是2個月前以3萬5000元承租，平時成員足不出戶，僅由固定人士外出購買生活必需品。台中地檢署檢察官複訊後，認林、葉男涉犯賭博、洗錢、詐欺等罪嫌，有串證、逃亡、滅證之虞，向法官聲押獲准；其餘6名成員以3萬元交保。

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