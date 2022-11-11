確診者違規投票！王必勝：不現場受理檢舉「事後再查足跡開罰」

記者洪巧藍／台北報導

九合一大選本月26日登場，指揮中心與中選會已經定調不開放確診者投票，指揮中心指揮官王必勝今（11）日說明投票日防疫措施，強調指揮中心或者衛生單位不會提供確診名單給選務單位，同時，也不會在投開票所現場受理違反隔離規定的檢舉，如果有違規投票檢舉要找地方衛生單位，事後再去調查足跡與相關隔離天數是否違反規定。

針對確診者投票，指揮中心日前已經拍板，針對確診者隔離將從14日起縮短為5+n，且後續不論快篩結果都可以出門，惟陽性者還是要進行自主健康管理，陰性可以提前解除，希望減少民眾投票受影響程度。

指揮中心指揮官王必勝今（11）日說明投票日防疫措施，強調指揮中心或者衛生單位不會提供確診名單給選務單位，也就是不會做選舉人名冊註記或者不發票的情形。

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同時，也不會在投開票所受理違反隔離規定的檢舉，也就是避免現場檢舉影響投票秩序，如果有確診者違規投票檢舉要找地方衛生單位，事後再去調查足跡與相關隔離天數是否違反規定，後續才會處理。

▲指揮中心呼籲國人投票配合防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

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