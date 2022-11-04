名校女大生捷運上做「身體課」作業！跪地狂爬一路…乘客目睹驚呆

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一名女大生2日被拍到，跪在地鐵車廂內爬行，渾然不顧其他乘客詫異的目光，現場還有人一路拍攝。有藝術學校學生留言指出，這是中國美術學院「身體課」的作業，引起輿論關注。中國美術學院最新回應稱，學校確有相關課程，或有學生曲解了課程內容，目前正在排查是否是該校學生。

據《極目新聞》報導，影片顯示，在眾多乘客的注視下，一名身穿灰色上衣的女子跪在地鐵車廂地面上，雙手撐地，緩緩向前爬行。在她前方，一名女子面向爬行者緩緩後退，拿著手機進行拍攝。

影片發布者稱，這是發生在杭州地鐵六號線上的奇葩事件。多名網友稱，爬行女子可能是「在完成主人的任務」。一名網友留言表示，自己當時在場，看到女子在地鐵上爬行了3節車廂，最後和拍影片的女子一起走了出去。

事後，有網友留言稱，該女子疑為中國美術學院學生，是在完成一項「身體課」作業。「身體課」作業的說法究竟靠不靠譜？一名畢業於中國美術學院的美術老師表示，當年他在校時，學校就有類似身體表達的課程了，但身體表達的行為並不極端，比如有的同學會去街上一動不動模仿雕塑，「這些行為大都是在校園內完成，很少會去到公共場合。」

另一名中國美術學院的在校學生表示，目前學校確實有類似身體設計的課程和作業，有時老師會讓學生用身體去表達，但少數同學可能曲解了意思，採取了比較極端的行為。





▲學生在杭州地鐵爬行是「行為藝術」。（圖／翻攝自影片）

杭州地鐵發布聲明指出，2022年11月2日18點35分，地鐵6號線列車（往桂花西路方向）有一名女性乘客出現地上爬行等異常行為，並有一男一女跟隨拍攝。地鐵運營公司發現後立即安排工作人員登車處置，涉事乘客自述其正進行行為藝術，運營工作人員進行勸阻並報地鐵公安。隨後，三名涉事乘客從野生動物園東站C口出站。期間乘客安全未受到影響，公安部門已對當事人進行教育。

對此，中國美術學院回應稱，目前正在排查是否是該校學生，學校確有相關課程，或有學生曲解了課程內容。