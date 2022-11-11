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桃園封關民調「藍綠廝殺」　張善政31.24%領先鄭運鵬25.77%

▲左為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，右為國民黨桃園市長參選人張善政 。（合成照／鄭運鵬、張善政競選辦公室提供）

▲左為民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，右為國民黨桃園市長參選人張善政 。（合成照／鄭運鵬、張善政競選辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

年底九合一選舉倒數15天，其中桃園市長選情備受矚目，中廣與「蓋洛普徵信」合作今（11 ）日公布桃園封關前民調，顯示國民黨候選人張善政以31.24%領先民進黨候選人鄭運鵬25.77%，無黨籍候選人鄭寶清則為4.7%，民眾黨候選人賴香伶以3.1%墊底，值得注意的是，有28.03%選民尚未表態，顯然選情已走向藍綠對決形勢，將成為選戰勝負關鍵。

根據中廣與「蓋洛普徵信」合作公布最新的桃園市長候選人支持度調查，在侯選人支持度來看，張善政支持度為31.24%、鄭運鵬為25.77%，兩者差距出現統計上的顯著差異，至於鄭寶清為4.7%、賴香伶則為3.1%，尚未決定投票者為28.03%、不去投票者4.95%、拒答者為2.2%。

相較於上次民調，藍綠候選人的支持差距明顯擴大，從原先的3.63個百分點擴大為5.47個百分點，其中張善政的支持度從27.88%增長至31.24%，增加3.36％；鄭運鵬則從24.25%增長至25.77%，僅微幅增加1.52%；交叉分析顯示有81.75%的民進黨選民支持鄭運鵬，84.99%的國民黨支持者支持張善政。

▲▼桃園封關民調顯示，張善政以31.24%領先鄭運鵬25.77%。（圖／中廣蓋洛普提供）

▲桃園封關民調顯示，張善政以31.24%領先鄭運鵬25.77%。（圖／中廣蓋洛普提供）

從年齡區分，張善政不論是在20至39歲、40至59歲和60歲以上族群都領先鄭運鵬，其中張善政在20至39歲的支持度為26.69%、領先鄭4.52%；40至59歲為36.95%、領先鄭10.79%；60歲以上則是28.81%、領先鄭0.21%。中廣董事長趙少康表示，年輕選民是否還像以前一樣鐵板一塊去支持民進黨？還需要再觀察了。

另外觀察政黨傾向差異，張善政獲得84.99%藍營支持者力挺，鄭運鵬則有81.75%綠營支持者擁護，顯見藍綠基本盤大致已歸隊，值得注意的是，桃園民眾黨支持者有高達54.6%支持張善政；趙少康對此分析，民眾黨有超過五成去支持張善政了，基隆、桃園甚至台北，國民黨候選人還希望民眾黨支持者能夠把票挹注到自己身上，「這可能也是新竹市長候選人林耕仁心裡清楚的，就算不能藍白合，也不要藍白鬥，看的出來張善政比較能得到其他政黨支持者的相挺」，但趙少康也強調，選舉還有15天，最後可能還是會有變化。

▲▼桃園封關民調顯示，張善政以31.24%領先鄭運鵬25.77%。（圖／中廣蓋洛普提供）

▲桃園封關民調顯示。（圖／中廣蓋洛普提供）

「中廣·蓋洛普徵信股份有限公司」民調調查對象為桃園市20歲以上具投票資格民眾；抽樣方法是住宅電話後兩碼隨機抽樣；電訪成功率80.12%；針對有效樣本性別／年齡進行加權，完成電訪有效樣本數為1072；在95%信賴水準，抽樣誤差±2.99%；調查時間於2022年11月7日至10日，調查執行為MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統。

▲▼桃園封關民調顯示，張善政以31.24%領先鄭運鵬25.77%。（圖／中廣蓋洛普提供）

▲桃園封關民調顯示。（圖／中廣蓋洛普提供）

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