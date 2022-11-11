吳崑玉稱「柯文哲是最大破口」　黃珊珊「不認同」：選舉的人是我

記者崔至雲／台北報導

親民黨主席宋楚瑜昔日文膽、前親民黨文宣部副主任吳崑玉10日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪指出，無黨籍台北市長候選人黃珊珊曾找他輔選，但「柯文哲在那邊我幫不下去」，更直言「柯會是黃最大破口」。對此，黃珊珊今（11）日表示，「我不認同任何人是破口，選舉的人是我，未來四年、八年做事的都是我」。

▲黃珊珊赴龍城市場掃街拜票。（圖／記者崔至雲攝，下同）

吳崑玉在網路節目提到，他曾多次呼籲黃珊珊與柯文哲保持距離，「如果妳和柯文哲走在一起，藍的票不一定會給妳，綠的票一定不會給妳。」並分析藍營支持者對柯文哲是嫌棄的，綠營支持者則視柯文哲為寇讎，因此若黃珊珊與柯文哲接觸密切，兩方的票都會流失。

黃珊珊今日上午赴龍城市場掃街拜票後接受媒體訪問，對於此議題她提到，她行程太忙，沒時間看吳的節目內容，但是吳崑玉就是一個自我的人，尊重他的意見，有事情還是會請教他。

媒體追問，吳的言論可能會影響黨內整合問題？黃珊珊說，「我用無黨籍參選沒有黨內問題」。但她強調，尊重大家的意見，大家的意見也都會參考，不會武斷下任何評論，現在的訴求是全台北市民，不要再給市民貼標籤、顏色，現在市民的意見最重要。

對於吳崑玉稱「柯文哲是黃珊珊的破口」？黃珊珊說，「我不認同任何人是破口，選舉的人是我，未來四年、八年做事的都是我」。

