鬍渣男毛巾遮身「生殖器夾腿」闖溫泉女湯　被逮硬掰：我是女生

記者黃宥寧／台北報導

噁心！北市北投區24小時經營知名溫泉，昨（10日）驚傳出有名男子池假身分證闖入女湯區，誇張的是，男子進女湯區，直接裸露上身，將生殖器夾在兩腿，被抓包後不斷說「我是女生」一旁女性友人甚至向在場泡湯的其女生強調，「他」真的是女生，要大家別擔心，但還是有人怕怕的立刻報警，警方到場後，當場拆穿其真正身分，並依法送辦。

▲北市北投區24小時營業的知名溫泉，傳出有名男子持假證件闖女湯，進入後進將生殖器將2腿之間。（圖／記者黃宥寧翻攝）

女網友於臉書《爆料公社》PO文表示，10日晚間，在皇池女湯大眾池看見1名怪異的男子，臉上還有鬍渣，現場泡湯大姊向前詢問，對方仍自稱自己是女生，有打了男性賀爾蒙，陪同進入的女性友人也說服大家別擔心，但現場女性仍半信半疑，直到有人通報門口店員，店員進入後，請男子拿出證件，他竟也拿出女生身分證，並向大家說「上面女生是我」。

但還是有人怕怕的報警，警察到場後，立刻核對身分，當場拆穿他真正身分，並發現27歲郭姓男子持的是假證件。這樣荒唐行徑也讓女網友不可思議說「皇池女湯竟然放男生進來泡」，同時她也指出，有其他大姊發現男子有拿電子器材，深怕是不是被側錄。

▲郭姓男子偽裝女生闖入女湯泡湯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

郭男被帶回派出所後，依社維法辦理，這也讓女網友在文末無奈說，「警察說現在只能妨礙社危（維）法，就放他回去了⋯⋯我上網查好像這個罰金也幾千塊而已，難怪這2位被發現的時候老神在在的。在皇池泡了這麼久，第一次遇到這種事情，然後店家也沒上去警局協助處理，真心覺得今天在大眾池大家只能自認倒霉了」。

北投警表示，郭男在泡湯區過程無刻意露出生殖器，或作猥褻動作，也未發現側錄行為；雖然他也自認自己生理上是男性，但並不認同自己為男性為由，進入女湯泡湯，至於持女性身分證，郭男則稱是撿到前同事未歸還，才會不慎出示錯誤，全案訊後依社會秩序維護法裁罰，並依戶籍法、侵占遺失物函送士林地檢署偵辦。