　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鬍渣男毛巾遮身「生殖器夾腿」闖溫泉女湯　被逮硬掰：我是女生

記者黃宥寧／台北報導

噁心！北市北投區24小時經營知名溫泉，昨（10日）驚傳出有名男子池假身分證闖入女湯區，誇張的是，男子進女湯區，直接裸露上身，將生殖器夾在兩腿，被抓包後不斷說「我是女生」一旁女性友人甚至向在場泡湯的其女生強調，「他」真的是女生，要大家別擔心，但還是有人怕怕的立刻報警，警方到場後，當場拆穿其真正身分，並依法送辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區24小時營業的知名溫泉，傳出有名男子持假證件闖女湯，進入後進將生殖器將2腿之間。（圖／記者黃宥寧翻攝）

女網友於臉書《爆料公社》PO文表示，10日晚間，在皇池女湯大眾池看見1名怪異的男子，臉上還有鬍渣，現場泡湯大姊向前詢問，對方仍自稱自己是女生，有打了男性賀爾蒙，陪同進入的女性友人也說服大家別擔心，但現場女性仍半信半疑，直到有人通報門口店員，店員進入後，請男子拿出證件，他竟也拿出女生身分證，並向大家說「上面女生是我」。

但還是有人怕怕的報警，警察到場後，立刻核對身分，當場拆穿他真正身分，並發現27歲郭姓男子持的是假證件。這樣荒唐行徑也讓女網友不可思議說「皇池女湯竟然放男生進來泡」，同時她也指出，有其他大姊發現男子有拿電子器材，深怕是不是被側錄。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲郭姓男子偽裝女生闖入女湯泡湯。（圖／記者黃宥寧翻攝）

郭男被帶回派出所後，依社維法辦理，這也讓女網友在文末無奈說，「警察說現在只能妨礙社危（維）法，就放他回去了⋯⋯我上網查好像這個罰金也幾千塊而已，難怪這2位被發現的時候老神在在的。在皇池泡了這麼久，第一次遇到這種事情，然後店家也沒上去警局協助處理，真心覺得今天在大眾池大家只能自認倒霉了」。

北投警表示，郭男在泡湯區過程無刻意露出生殖器，或作猥褻動作，也未發現側錄行為；雖然他也自認自己生理上是男性，但並不認同自己為男性為由，進入女湯泡湯，至於持女性身分證，郭男則稱是撿到前同事未歸還，才會不慎出示錯誤，全案訊後依社會秩序維護法裁罰，並依戶籍法、侵占遺失物函送士林地檢署偵辦。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／魔獸現身林口運動中心！　練球畫面曝光
出大事了！朴敏英公司遭扣押搜查　旗下還有尹汝貞、李昇基
晚3天「1000萬飛了」！　最慘幸運兒發票過期哭整晚
今111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人
獨／神秘招待所至少百人入鏡　藝人、官員荒淫宴飲
許維恩1111大婚！王家梁哭了　《全明星》8對伴郎伴娘助陣
快訊／小布希將視訊蔡英文！　澤倫斯基也參加

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海邊釣魚太忘我不知海水狂漲潮　釣客休旅車困沙漢險滅頂

簡直《賭神》場景！賭場裡全是監視器　警衝抄德州撲克14人嚇傻

南澳溪口膠筏捕鰻苗落海失蹤　漏夜搜救至今早仍未發現身影

媽沒幫過生日...家暴男怒嗆「殺人不會判死」　慈母1句話讓他輕判

掃射工廠及議員服務處88槍　「中途換車牌」瘋狂槍手逃逸路線曝光

屏東檢警抄選舉賭盤+網路賭博　破27案件逮56人查扣賭資165萬

宜蘭暖警變貪警！誆2老人騙77萬　貪污遭重判9年11月定讞

北投貪警遺失物暗槓4萬只發還1萬竟辯：剩下的要送市警局

鬍渣男毛巾遮身「生殖器夾腿」闖溫泉女湯　被逮硬掰：我是女生

獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」　至少百人入鏡全挫咧等

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

年獲利170億...擁4部豪車！　全台最大網路賭博J董遭逮

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

海邊釣魚太忘我不知海水狂漲潮　釣客休旅車困沙漢險滅頂

簡直《賭神》場景！賭場裡全是監視器　警衝抄德州撲克14人嚇傻

南澳溪口膠筏捕鰻苗落海失蹤　漏夜搜救至今早仍未發現身影

媽沒幫過生日...家暴男怒嗆「殺人不會判死」　慈母1句話讓他輕判

掃射工廠及議員服務處88槍　「中途換車牌」瘋狂槍手逃逸路線曝光

屏東檢警抄選舉賭盤+網路賭博　破27案件逮56人查扣賭資165萬

宜蘭暖警變貪警！誆2老人騙77萬　貪污遭重判9年11月定讞

北投貪警遺失物暗槓4萬只發還1萬竟辯：剩下的要送市警局

鬍渣男毛巾遮身「生殖器夾腿」闖溫泉女湯　被逮硬掰：我是女生

獨／神秘招待所藏數位版「百官行述」　至少百人入鏡全挫咧等

王家梁承諾誓詞：我會一直牽著妳！新娘許維恩擁吻淚崩

快訊／魔獸展最大誠意！　霍華德無時差一早奔雲豹團練

海邊釣魚太忘我不知海水狂漲潮　釣客休旅車困沙漢險滅頂

摩根大通預估加密貨幣　恐遇「連串追加保證金通知」

簡直《賭神》場景！賭場裡全是監視器　警衝抄德州撲克14人嚇傻

物價升　企業最低稅負免稅額明年自50萬調高至60萬

蘿莉塔1疾病纏身送急診！　外食「吃太多腸子掉下來」：自己推回去

機長已廣播開飛航！目擊YTR「起飛前小動作」還說謊　他怒了

南澳溪口膠筏捕鰻苗落海失蹤　漏夜搜救至今早仍未發現身影

魔獸來台加盟T1重創PLG？　黑人陳建州深夜發文訴心聲

橘貓影帝聞媽腳「翻白眼昏倒」　網笑噴：本人是野原廣志嗎？

社會熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

連破「台版柬埔寨狡窟」　最大功臣1念頭救32人

台版柬埔寨「連自己人都騙」內幕　囚61人狠撈上億

最貪少將索4500萬　出包丟金爐燒2天滅證

陸軍超正美女士官涉援交　與男客交易對話曝光

後座包夾酒促妹！2陸軍裝甲兵摸舔全身　她驚醒崩潰

全台最大網路賭博J董上銬！豪車名牌包曝光

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

台版柬埔寨虐死北漂男　家屬認屍燈突滅

快訊／太魯閣出軌49死！李義祥判刑7年10月

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／蔡英文桃園站台！男持槍被逮

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

更多熱門

相關新聞

北投貪警暗槓遺失物4萬　二審判刑

北投貪警暗槓遺失物4萬　二審判刑

台北市警局北投分局前偵查佐林逢振，被控利用承辦拾得遺失物業務時，民眾撿來5萬元現金的提袋時，竟只發還其中的1萬元給失主，暗槓其中的4萬元。一審法院將他依照《貪污治罪條例》判刑2年8月、褫奪公權2年，案經上訴，高院二審11日駁回上訴，維持原刑度。

婦趕著晨泳闖紅燈肇事　驚險畫面曝光

婦趕著晨泳闖紅燈肇事　驚險畫面曝光

111年11月11日結婚　苗栗竹南新人達成「11個1」

111年11月11日結婚　苗栗竹南新人達成「11個1」

空姐版郭雪芙跳槽警界　教你1111購物別私LINE

空姐版郭雪芙跳槽警界　教你1111購物別私LINE

台股衝上萬四！指數大漲逾540點　台積電狂飆34元至441.5

台股衝上萬四！指數大漲逾540點　台積電狂飆34元至441.5

關鍵字：

北投溫泉皇池女湯社會秩序維護法侵占遺失物戶籍法影音

讀者迴響

熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

外送員日跑94單！5年後超勵志

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

錯過岳父生日！「妻鎖大門」他心死

無良公關LINE對話後續曝！在群組求救、串供

收面試通知「街景服務救了她」　網怕爆：台灣遍地開花

KID罕見點名許維恩夫妻！《玩很大》全場拍手

更多

最夯影音

更多
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！
孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面