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吳釗燮正面看待拜習會　認有助區域和平

▲▼外交部長吳釗燮本(10)月20日分別接受英國廣播公司(BBC)「Newsnight」 節目主持人Mark Urban及BBC中文新聞網主編張皓宇專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

首場拜習會將於14日登場，外交部長吳釗燮日前接受美國之音專訪時表示，若美中領導人能有交談，處理對台海和平與穩定或中國違反現狀的擔憂，這將非常有助於區域和平。

白宮今天宣布，美國總統拜登（Joe Biden）將利用下週在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領袖峰會機會，在當地時間14日與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。這是拜登上任20個月來，兩人首度面對面會談。

美國資深官員今天指出，期望這次會談能有深入且實質性的對話，預期拜登會坦率表達對某些議題的關切，包括中國威脅台海和平穩定的行動、人權侵犯作為、損害經濟作法等。

吳釗燮4日接受美國之音專訪，談到他對「拜習會」的想法，專訪內容於今日刊出。

吳釗燮表示，若美國高層或總統、副總統，能夠與中國領導人交談，處理對台海和平與穩定或中國違反現狀的擔憂，他認為這將非常有助於地區和平。台灣與中國之間已一段時間沒有官方接觸，若美國能與中方談及關於台灣的一些關切，對台灣也將非常有幫助。

吳釗燮指出，中國目前一直在軍事上威脅台灣，試圖在國際上孤立台灣，拒絕與台灣官員交流。這種情況或條件可以讓國際領導人思考，如何解決兩岸之間的分歧，建立有利於區域和平與穩定的環境。

他說，希望透過美中高層對話，雙方能相互對話，增進相互理解，形成更有利於台海、印太及世界和平與穩定的環境。

台積電創辦人張忠謀2018年代表總統蔡英文出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間，曾與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）進行雙邊對談。

張忠謀11月18日至19日將6度代表台灣，出席在泰國曼谷舉辦的APEC經濟領袖會議。至於他這次是否有機會與美方代表、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面，吳釗燮表示不排除有這機會。

吳釗燮指出，APEC是領導人彼此相遇的機會，尤其是經濟領袖會議；無論是正式會議還是私下，都有各種先例，不排除張忠謀與美方代表會面的機會。

吳釗燮透露，台灣目前正試圖與此次出席APEC的一些領導人預約，希望有機會讓張忠謀與賀錦麗會面。他也向中方喊話，台美APEC代表會晤，是雙方相遇一種非常自然的方式，也是會議由來已久的先例，希望北京不要將此視為例外。

針對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期頻頻示警，北京決心加快統一台灣時間表，吳釗燮表示，台灣對台海局勢有同樣的急迫感，北京2020年派出380架次軍機侵犯台灣防空識別區（ADIZ），去年增至970架次，而今年光在8月和9月，就超過2000架次。

吳釗燮說：「中國對台灣的軍事威脅不僅是真實的，而且越演越烈。」他呼籲中方，對台灣使用武力不利於區域和平和穩定，不會受歡迎，保持台海現狀才符合相關各方的最佳利益。

 

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