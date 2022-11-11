滿街都在穿！「新國民跑鞋」低調追上NIKE　鞋控狂推：老婆代言的

▲New Balance很流行。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

說到運動鞋，最先想到的是哪個品牌呢？近日就有網友觀察路上行人，發現有約莫一半的人都穿New Balance，該牌當初是如何崛起的？貼文曝光後，也引發討論，其中更有不少人推測New Balance最近這麼紅的原因。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「為什麼滿街都在穿New Balance」為題發文，提到他觀察現在的路人，有約莫一半的人是穿New Balance，過去不是都流行NIKE和Adidas嗎？為何現在New Balance「一統天下」？當初是如何崛起的？

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先前也有網友以「滿街都是NB是怎麼回事」為題發文，提到路上約有六成人穿New Balance，雖然鞋子的外型好看，穿起來也舒適，但大家都在穿的話，就讓他不想拿出來了。

▲網友分析New Balance受到歡迎的原因。（示意圖／記者曾筠淇攝）

話題引發討論，不少網友點出流行原因，「好穿、比較不貴」、「便宜、好穿、顏色多」、「復古+撞色，讓年輕人也想穿，以往的NB設計只有醜跟老人色系」、「有型又便宜，不穿嗎」、「好搭啊～可休閒、可正式」、「NB對於寬腳人很舒服耶」、「我只買NB鞋，好穿、好看又有增高效果」、「327很好穿呀！抓地力又好」、「327便宜有型啊」。

也有網友認為，代言人對品牌也有加分效果，「IU代言，香爆」、「IU代言，女生變超多人穿」、「我（老）婆IU代言，還不穿爆」、「感謝327，感謝IU」、「我（老）婆IU代言的」、「IU代言很香」、「IU代言我也想買」。不過，也有網友則表示不理解，「雨天超滑，有點後悔」、「NB走久腳超痛，不知道在流行啥」。

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