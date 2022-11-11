韓國校園流行「梨泰院遊戲」人疊人　8男學生牆上擠壓瘦小同學

▲梨泰院10月29日的踩踏事故導致156人死亡，超過152人受傷。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

南韓首爾梨泰院在10月29日發生嚴重踩踏事故，導致156人身亡，震驚國際。沒想到，韓國校園竟突然開始流行擠壓同學的「梨泰院遊戲」，讓不少老師非常擔憂，這種消費行為對社會、孩子的心理會有不良的影響。

據《韓國日報》報導，韓國世宗市一所中學老師近日發現，有7、8名男學生會將其他身材矮小的學生推到墻上玩耍，此情況讓教師們非常驚嚇；同時，首爾的校園內也出現這種類型的「梨泰院遊戲」、「踩踏遊戲」，明顯不是單一現象。

有中學老師收到校內的電子郵件，要求針對學生進行踩踏事故的安全教育，因為不少家長、教師都注意到「梨泰院遊戲」的興起，甚至有學生趴在地上，被其他學生一層一層堆疊壓上去。有家長痛批，這些學生都沒意識到梨泰院踩踏事故已有156人死亡的嚴重性。

報導指出，雖然目前不少影片平台都已限制、過濾梨泰院當晚的影像，但韓國的社交平台上有許多「梨泰院遊戲」、「踩踏遊戲」的影片。青少年時期容易忽略事故的嚴重性，對社會話題進行模仿，這種情況是非常危險的，稍有不慎就會蔓延到整個韓國校園，進而出現重大的安全事故。

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