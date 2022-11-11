妹妹長太美！她無奈從小被比較　狠砸百萬整形撞臉佐佐木希

昨日の動画たくさんの人に見て貰えた中で今の加工なしの顔が見たいのコメントがたくさん会ったので今日は無加工晒してます????♡— 地雷チャン (@zirazyo_) August 29, 2022
昔の無加工晒してるからもう本名くらいしか失うものがないwhttps://t.co/Xz9bAEjTw9 pic.twitter.com/juNQjVQQHI
實習記者蘇敏禎／綜合報導
兄弟姊妹間最怕被人拿來比較，尤其是在外貌！日本一名女網友長相普通，但她的妹妹卻非常漂亮，常被說神似女星「新垣結衣」，2姊妹從小就被拿來比較，讓女網友從小就萌生改變外貌的想法，於是狠砸百萬大換臉，成功改造自己，近日她大方秀出成果，不少人認為她撞臉女演員「佐佐木希」。
據日媒《ORICON NEWS》報導，日本女網友「地雷チャン」從小長相平庸，但妹妹卻長得十分漂亮，更在國中時被封為校花，常被說神似女星「新垣結衣」、「有村架純」，而她從上幼稚園開始，就知道自己不漂亮、不可愛，因此十分羨慕妹妹，讓她萌生變美的想法。
「地雷チャン」表示，她從小就對外貌很自卑，在國小三年級就開始使用雙眼皮貼，後來從媽媽口中得知有割雙眼皮的醫美手術，便在小學五年級時拜託媽媽讓她去整形，家人也欣然同意。不過，雖然效果不錯，但整形的事傳到學校後，卻因此被欺負，但她並不後悔。長大後她陸續接受其他整形手術，前後花了約1千萬日圓（約新台幣218萬元），終於變成了自己想成為的可愛模樣。
日前她在推特及抖音分享自己的故事，表示很喜歡現在的自己，整形前她沒有交過男朋友，但現在不僅喜歡她的人變多了，在生活與工作中也能獲得更多稱讚。她認為，整形沒有不好，因為整形確實改變她的生活，最重要的是不要失去自我就好，更別一直與他人作比較，像是看到網路上一堆正妹而覺得不滿足想更美，演變成整形上癮，平時則要增進自我、調整心態，才能過得更快樂。
@zirazyo_ 自分に自信がなくて本気で垢抜け頑張った！！ #垢抜けたい #整形 #変身 #地雷系女子 #量産型女子 オリジナル楽曲 - 地雷チャン
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