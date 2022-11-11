妹妹長太美！她無奈從小被比較　狠砸百萬整形撞臉佐佐木希

實習記者蘇敏禎／綜合報導

兄弟姊妹間最怕被人拿來比較，尤其是在外貌！日本一名女網友長相普通，但她的妹妹卻非常漂亮，常被說神似女星「新垣結衣」，2姊妹從小就被拿來比較，讓女網友從小就萌生改變外貌的想法，於是狠砸百萬大換臉，成功改造自己，近日她大方秀出成果，不少人認為她撞臉女演員「佐佐木希」。

據日媒《ORICON NEWS》報導，日本女網友「地雷チャン」從小長相平庸，但妹妹卻長得十分漂亮，更在國中時被封為校花，常被說神似女星「新垣結衣」、「有村架純」，而她從上幼稚園開始，就知道自己不漂亮、不可愛，因此十分羨慕妹妹，讓她萌生變美的想法。

「地雷チャン」表示，她從小就對外貌很自卑，在國小三年級就開始使用雙眼皮貼，後來從媽媽口中得知有割雙眼皮的醫美手術，便在小學五年級時拜託媽媽讓她去整形，家人也欣然同意。不過，雖然效果不錯，但整形的事傳到學校後，卻因此被欺負，但她並不後悔。長大後她陸續接受其他整形手術，前後花了約1千萬日圓（約新台幣218萬元），終於變成了自己想成為的可愛模樣。

日前她在推特及抖音分享自己的故事，表示很喜歡現在的自己，整形前她沒有交過男朋友，但現在不僅喜歡她的人變多了，在生活與工作中也能獲得更多稱讚。她認為，整形沒有不好，因為整形確實改變她的生活，最重要的是不要失去自我就好，更別一直與他人作比較，像是看到網路上一堆正妹而覺得不滿足想更美，演變成整形上癮，平時則要增進自我、調整心態，才能過得更快樂。

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