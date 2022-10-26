天菜男醫遭盜照成愛情騙子！受害者遍及海內外　女網友私訊才得知

▲沈彥廷擁有超高顏值，成為詐騙集團的盜圖對象。（圖／擷取自Instagram／dr.jimmy_my_beauty_secret）

圖文／CTWANT

擁有超高顏值、結實好身材的整形外科醫師沈彥廷，由於外表出眾遭到不法集團盜圖創立假帳號，誆稱自己在烏克蘭當戰地醫生，且因家人重病急需用錢，受到愛情詐騙的民眾遍及國內外，直至女網友找到本人並告知經過，整起事件才曝光。

外型陽光帥氣，42歲的沈彥廷是高雄大同醫院的整形外科醫師，不少藝人、網紅都由他經手操刀，他也時常在IG上分享相關資訊及生活點滴，不過姣好的外型卻也成了盜圖對象。近年來，詐騙集團頻頻在臉書、IG等社群平台創立假帳號，以戰地醫生形象自居使被害人陷入愛情圈套，而後用家人重病等理由謊稱急需用錢，要求對方匯錢至帳戶，一名女網友察覺有異並私訊本人，才知道自己遭到愛情詐騙。

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沈彥廷表示，透過受騙女網友告知才發現，自己的照片被不法集團盜用，且創立的假帳號多達十幾個，其中一個假帳就有多名女網友上當。

沈彥廷進一步說明，盜圖的詐騙集團先是與受害者進行網路交友，再利用家人重病等理由誘騙其匯款，該名女網友在找到他的真實帳號後，一問之下才得知被騙。或許是白袍形象深具吸引力，受害人數不勝枚舉，也讓這名天菜醫師不堪其擾。

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