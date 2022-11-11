能寄杯、換冷熱！　超商「23元大杯美式」限時3天喝

▲全家2大咖啡飲品下殺最低6折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼續囤！全家祭出限時3天「大杯經典美式2杯55元」優惠，且開放APP寄杯、冷熱互換，加碼還能使用環保杯現省5元優惠，每杯等於23元有找，加碼還有醇黑厚可可2杯60元喝等搶，通通划算爆表，今（11）日趕緊衝買一波。

全家即日起至11月13日連3天於全門市祭出「Let’s Café大杯經典美式2杯55元喝、Let’s Café醇黑厚可可2杯60元」2大優惠，相較原價最低下殺6折起，且若使用環保杯還可現折5元，1杯大杯美式只要23元就能喝到，而厚可可只要25元，且開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，無兌換期限，把握機會囤。

▲7-11自有品牌奶茶下殺6入30元。

另，7-11自有品牌「iseLect經典奶茶」近日也推出超狂優惠，即日起至11月13日6入直接下殺30元，相較原價每入10元，現在買等同享有買1送1，換算下來每入只要銅板價5元，划算到不行，肯定也要囤貨。

【你可能也想看】

►真的變成「麥當當」了！麥當勞紙袋悄換新裝太Q 網一看全嗨翻

►搶喝買1送1！手搖飲「雙11優惠」一次看 還有11元金萱珍波粉

►270萬卡友注意！「好市多聯名卡」確定換人發 業者首度發聲了