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唐伯虎寫下「地獄級難度」上聯！200年後才有人對出　答案超完美

被星爺《唐伯虎點秋香》騙了20年　真實的唐寅好悽慘！（圖／翻攝官方預告）

▲周星馳飾演的唐伯虎可以說是家喻戶曉。（圖／翻攝官方預告）

記者蔡儀潔／綜合報導

對聯講究對仗工整，平仄協調，古代文人亦喜歡「對對子」秀才氣，不過要說令人拍案叫絕的對聯，不得不提明代才子唐伯虎出的上聯「畫上荷花和尚畫」，他本人也曾放話「只有天才能對的出」。直至約200年後，才出現1人給出完美下聯。

電影《唐伯虎點秋香》深受不少觀眾喜愛，而歷史中的唐伯虎本命叫唐寅，正德四年（1509年）曾築室桃花塢，自號桃花庵主，並作一首七言古詩《桃花庵歌》。

關於唐寅的趣事有很多，其中一個是他某日到寺廟遊玩，見老和尚畫了一幅惟妙惟肖的荷花畫，之後答應了和尚題字的請求，寫下「畫上荷花和尚畫」，不過並沒有寫出下聯。

「畫上荷花和尚畫」初看通俗易懂，但要對好下聯卻不簡單，因為這是一個「回文句」，字的讀音無論反讀和正讀都完全相同。因此，這幅上聯一掛就是200多年，難倒無數文人墨客。

一直到清朝，一位叫做李調元的文學才子出現，給出了完美的下聯，即「書臨漢墨翰林書」，不僅達到讀音要求，而且「畫」和「書」也是絕對。

資料顯示，李調元字羹堂，號雨村、一號墨莊，官至直隸通永道，他為官清廉，嘉慶七年（1803年）客死揚州，死時一貧如洗，友人合資將他下葬。

李調元聰敏好學，治學廣泛。李調元與其父李化楠、堂弟李鼎元、李驥元皆中進士，有「一門四進士，弟兄三翰林」之譽，兄弟三人合稱「綿州三李」。

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