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江南四大才子他最笨！「成就卻超唐伯虎」　落榜王逆襲成人生贏家

▲江南四大才子唐伯虎、祝枝山、文徵明、徐禎卿，是明代文人。（圖／翻攝自百度百科）

▲江南四大才子唐伯虎、祝枝山、文徵明、徐禎卿。（示意圖／翻攝自百度百科）

大陸中心／綜合報導

江南四大才子因周星馳電影《唐伯虎點秋香》深入民心，包括唐伯虎、祝枝山、文徵明、徐禎卿，都是明代文人，因為生活在江蘇蘇州，也因此在《明史》中被稱為吳中四才子。當中，除了名聲最大的唐伯虎，四人中最有才華的其實是相對比較陌生的文徵明。不過，他在相當長的一段時間內，卻是四人中最「笨」的那一個。

據悉，唐伯虎16歲參加秀才考試，就中了第一名；而徐禎卿16歲就著有《新倩集》，並因此聞名於吳中，26歲中進士；祝枝山5歲能寫字，讀書過目成誦，9歲能作詩，被稱為「神童」。

相比於這3個天資聰穎的「學霸」，文徵明的差距顯而易見，他直到11歲才能說清楚話，小時候甚至被很多人懷疑智商有問題。他一生九次參加鄉試，一直考到53歲，均落榜而歸。

尤其是，唐伯虎第一次參加鄉試時，就和文徵明結伴同行。那一次，唐伯虎輕輕鬆鬆高中解元，而已經是第二次赴考的文徵明，再一次名落孫山。

直到54歲時，文徵明被故友舉薦，任職於翰林院，做了一個從九品的待詔。但由於同僚的嫉妒和排擠，3年後文徵明便辭官南下，回到蘇州定居，潛心學習書畫。

儘管輸在了起跑線，但命運似乎最眷顧文徵明。四大才子中最年輕的徐禎卿，最早離開人世。之後，唐伯虎鬱悶辭世，祝枝山也早早離世。而文徵明一直活到90歲，這在500多年前，幾乎是個奇蹟。

所以，在漫長的人生中，他修煉成為詩、文、書、畫俱佳的一代宗師，世人讚譽他為「四絕全才」，或許，這才是四大才子中的「人生贏家」。

現在，在不少人的眼中，他的藝術成就甚至可能超過了大名鼎鼎的唐伯虎。上海書畫出版社編輯甦醒認為，就整個明朝而言，沈周是第一代領袖，文徵明是第二代領袖，第三代領袖則是董其昌。

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