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連國文老師都不會唸！嘉義六腳「最難對聯」　村長給答案

▲▼ 六腳三個字組成的漢字教給孩子。（圖／讀者提供）

▲六腳當地村長介紹罕見對聯用字。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義六腳鄉溪厝竹林順安堂門口柱子寫著對聯「日（日日）晶（日日日日）光天下、月朋（月月月）（月月月月）耀乾坤」，當中（日日）、（日日日日）、（月月月）、（月月月月）等幾字為疊字相當罕見，當地村長侯義雄表示，對聯不僅當地年輕人不會唸，很多國文老師也無法唸出讀音，但藉由當地耆老村口耳相傳，藉由閩南語的讀法正確應是「日月精英光天下，月平燦爛耀乾坤」。

▲▼ 六腳三個字組成的漢字教給孩子。（圖／讀者提供）

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文史工作者陳俊哲提到，清代政府以消極態度治理台灣，法律審判不及地方村里，一切以士紳為總理決議。所以各村落之間的爭議，往往就是比較誰的武力強大，也就團練自保。六腳溪厝村清代末期以侯西庚最具名望，甚至在抵抗日本登陸東石布袋戰役中，帶領嘉義海線的鄉勇團練，以簡易槍枝與大刀長槍，對抗艦砲與現代化兵力。

所以元長鄉頂寮村有女兒嫁入溪厝，不知何故起了衝突，導致家族之間的爭鬥，甚至擴及村落宗族之戰，俗稱「庄拼庄」。最後決戰地在溪厝西側的墓地竹林，對方戰敗，有十八人死於當下，溪厝鄉民集合埋葬。

後來靈異四起，例如竹林自己彎曲擋路，不讓人行等等。所以請示神明，云說是得到玉皇上帝的三女兒（三仙姑娘、七仙女之一）轉達，敕封「十八元帥」，俗稱「十八爺」，廟號「竹林順安堂」。異鄉人歸順此地、認同的守護平安地方之意。

從此由異鄉之魂成了地方守護者，多以得到地理之說，或是統帥墓地所有好兄弟為由，來解釋香火日益興旺的有求必應，大家樂興起之前聖誕均有百場布袋戲、大戲，如今之余慈爺公、灣內娘媽。

▲▼六腳對聯怎麼念 。（圖／讀者提供）

侯義雄說，溪厝竹林順安堂主祀十八元帥，很久以前各村莊械鬥，有外地18人入侵溪厝村並命喪於此，村人將其骸骨埋於順安堂前竹林，之後靈異四起，經請示神明，獲三仙姑娘(玉皇上帝三女兒)降旨敕封命喪於此的「十八元帥」，廟號「竹林順安堂」，意味將異鄉人歸順此地，守護地方平安之意。

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