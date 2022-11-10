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BLACKPINK黃牛票飆破40萬！粉絲跪求實名制　她揭黑心內幕：賺更大

▲▼蔡依林年底開唱。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林年底開唱。（圖／凌時差提供）

記者朱祖儀／綜合報導

年底有不少歌手舉辦演唱會，卻有很多粉絲抱怨買不到票，跪求實施實名制。但一名女網友表示，「黃牛沒這麼容易消失」，即使學習韓國演唱會的實名制，不過仍有許多黃牛鑽漏洞，甚至賺更大。因此她認為最有效的杜絕方法，就是千萬不要和黃牛買票。文章曝光後掀起討論。

天后蔡依林年底將在小巨蛋開唱，門票一開賣瞬間被搶光，不過這次卻讓許多歌迷不滿，因為有黃牛大量販售蔡依林的演唱會門票，價格從4900元炒到13萬；不僅如此，韓國女團「BLACKPINK」的門票更誇張，搖滾區一張票原價8800元，現在竟被黃牛喊到40萬元，讓不少粉絲無法接受，紛紛喊「跪求實名制」。

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▲BLACKPINK世巡演唱會頻失誤。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）

▲BLACKPINK門票被黃牛炒到40萬。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）

但一名女網友在「Dcard」發文表示，看到許多人喊著要實名制，以為可以杜絕黃牛，但「黃牛才沒有那麼容易消失」。以韓國實名制當作例子，她表示在韓國即使用實名制買票，黃牛還是有方法可以賣票，最簡單的就是黃牛和粉絲談好價錢後，雙方約好時間，黃牛一退票，粉絲就立刻購票，但此方法有被中途攔截的可能，若是有人不願意冒風險，可是還是想跟黃牛買票，黃牛就會找第三方資源幫忙改門票上面的個資。

原PO表示，到最後即使實施實名制，黃牛依舊可以找到方法賺錢，甚至還可以充當幫改個資的第三方資源，再從粉絲身上多撈一筆，「你可能會想，『很好啊，那些要買黃牛的就再多花錢吧，哼』，但會買黃牛的就是想看演唱會嘛，有人才不缺那一筆錢」。

原PO指出，她沒有贊成或反對實名制，想強調的是如果真的想杜絕黃牛，就是不要和黃牛買票，「只要有任何一個人願意花錢，就有商機，就有黃牛」。雖然沒辦法阻止別人花錢去買第一排的座位，但她還是希望大家可以從自身做起，拒買黃牛票才是最好的方法。

不少人看到後表示，「推爆，真的拜託各位，不要買黃牛！不要買黃牛！不要買黃牛」、「我們校版還有黃牛，一堆人在下面問價，我快氣死」、「我覺得看起來利大於弊啊，當然不要買黃牛是最重要的，拜託抵制」、「想到IU公司的做法，粉絲檢舉黃牛，那張票直接送粉絲」；也有不少人大推日本演唱會的抽票制，「不如學日本全場抽票，靠運氣總比被黃牛搶好」、「日本不但抽選又實名還禁止退票，層層把關真的不錯」。

▲▼蘇打綠（魚丁糸）。（圖／翻攝IG／魚丁糸）

▲不少人力推蘇打綠演唱會的實名制。（圖／翻攝自IG）

另外，還有人認為其實張惠妹、蘇打綠、青峰演唱會的實名制執行得很好，「看看青峰、蘇打綠、阿妹，人家可以，為什麼你們不行？只是有沒有心的問題而已，不能完全抵制黃牛沒錯，但至少可以減少吧？主辦單位一定都跟你想的一樣，難怪永遠不會改進」、「推吳青峰和蘇打綠，抓超嚴，搶票都很怕個資打錯就不用去了，搶票考題的選項還是要切換輸入法的，每次都很緊張，但也幸虧這樣，我才每次都有演唱會可以看」。

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