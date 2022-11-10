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想看BLACKPINK！輪椅女孩「只能傳真買票」按1小時無解　結局崩潰

BLACKPINK演唱會「漏電＋生病＋划水」爆3爭議！Jennie超神片段幫平反

▲BLACKPINK高雄場全面開賣，迅速被搶光。（圖／翻攝臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓超人氣女團BLACKPINK明年3月將來台舉辦演唱會，4.5萬張門票已於今（10日）中午售罄。身為鐵粉的「輪椅女孩雪莉」下午無奈透露，輪椅席限定用傳真購票，然而她狂按了1個多小時，仍傳不出去，讓她不禁質疑，這種買票方式很擾民，而結局更崩潰。

網紅「輪椅女孩雪莉」發文直呼，「我是坐輪椅的BLINK，這次看到BLACKPINK來台開演唱會，所以做了很多購票的功課，因為輪椅位要買票真的很麻煩，而我自己也沒去過任何演唱會。」

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雪莉表示，輪椅席只限定用傳真購票，「我從早上11時59分一直按到現在，1個多小時了，永遠顯示通話中。BP是我第一次想參加演唱會的團體，到現在還是傳不出去，我都在想要不要放棄，很羨慕一般人有很多位置能選擇，又可以網路購票，這是我第一次很灰心，覺得自己可以站的話，就可以選其他位置了。」

▲▼輪椅女孩雪莉。（圖／輪椅女孩雪莉授權使用）

▲雪莉是BLACKPINK鐵粉。（圖／輪椅女孩雪莉授權使用）

有了這次經驗，她不禁感嘆，「總之最後沒有搶到，我覺得搶不到是一回事，但傳真購票就很爛，而且一直通話中，讓人很火大，用E-mail電子檔不是更好嗎？」

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