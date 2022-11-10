看BLACKPINK「住高雄漢來1晚116萬」？萬豪酒店700間房老早全滿

▲BLACKPINK將於明年3月在高雄開演唱會。（圖／Live Nation Taiwan）

記者許宥孺／高雄報導

南韓女團BLACKPINK即將在2023年3月18日來台舉辦演唱會，地點選在高雄世運主場館。門票開賣後，不僅黃牛票炒到一張20萬，訂房網站上還出現住宿高雄漢來大飯店，一晚要價直逼116萬，不過業者表示，那是網站系統出錯了。而事實上，內行的粉絲早早就開始訂房，高雄萬豪酒店甚至在8月就達成700間房全滿的盛況。

BLACKPINK演場會票價最貴8800元，門票分4階段開搶，不過往往直接秒殺。主辦單位也透露，9日上午10點輪到Live Nation Taiwan會員預購，僅花1秒所有門票就被搶光。

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買不到票的粉絲轉向詢問讓票，不過網路上卻出現驚人黃牛價，看一場人氣女團演唱會竟要價20萬，讓人嘆為觀止。

▲訂房網站上出現驚人住房價格。（圖／翻攝自高雄點）

而幸運搶到票的民眾，也趕緊搶訂當日住宿飯店，就有網友在訂房網站上發現，住高雄漢來大飯店一晚竟要115萬9621元，且不含稅金。

網友看了房價直呼：「是可以直接看到舞台是嗎」、「請問一下是跟blackpink同一間房間嗎？」、「也太貴了吧⋯這是跟她們一起睡的錢吧」，也有網友猜測：「她們下塌漢來嗎」。在地高雄人則表示：「把我們家租出去」、「姑姑家應該可以租個50萬吧」。

▲高雄漢來大飯店。（圖／記者許宥孺攝）

實際詢問漢來大飯店，業者表示，那是訂房網站po錯的價格，他們的系統出錯。不過BLACKPINK來高雄開演唱會，確實帶動住宿率，即便距演唱會還有5個月，漢來大飯店當日住宿率就有七成多；福華大飯店高雄店也表示，目前當日訂房率約七成，當日詢問度很高，這幾天訂房量也明顯上升。

▲高雄萬豪酒店。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店則指出，事實上，副市長史哲8月晚間在臉書公布BLACKPINK演唱會行程時，就指出高雄是台灣唯一一場，隔日早上9-12點，就有500間房迅速被搶訂，並且也在短時間內，700間房是全滿的狀態，盛況空前，這是過去從未有的狀況，即便是春節假期也從未在短時間內達到訂房全滿。