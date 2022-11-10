歷史場域活化再現　斗六糖廠將成竹創產業及森林療癒推廣基地

▲雲林縣長張麗善率多位局處首長，與斗六市長林聖爵、臺糖公司林明峯經理及台灣竹會前理事長唐麗芳老師共同現勘斗六糖廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣長張麗善率文化觀光處、城鄉發展處、水利處、建設處及農業處等局處首長，與斗六市長林聖爵、臺糖公司林明峯經理及台灣竹會前理事長唐麗芳老師共同現勘斗六糖廠，並針對斗六舊城之整體規劃，及斗六糖廠未來朝竹創產業基地、森林療癒推廣基地之發展方向進行說明。

▲斗六糖廠現況照片，竹工廠部分則為未來朝「竹構學苑」的目標發展的預定範圍。

雲林縣政府文化觀光處說明，斗六市從清代至今，一直是雲林縣治所在，也是雲林縣的首善之區，舊城以雲林溪流域為核心，周邊有許多歷史建築及警政建築群，再結合周邊太平老街及傳統街區，構成斗六市發展的核心。隨著雲林溪流域的掀蓋，圍繞在雲林溪周圍的軍警政建築群，以及附近的雲中街、太平老街等，形塑出完整的斗六舊城樣貌。

▲文化觀光處長陳璧君表示，雲林的文化再生量能與觀光發展潛力逐漸被看見。

雲林縣長張麗善表示，面積13公頃的斗六糖廠臺糖公司刻正推動第1期修復工程，進行廠內行政區5棟建築修復。臺糖公司持續與縣府積極合作，正著手規劃未來引進經營團隊，期盼糖廠活化後續由縣府主導，加速斗六糖廠文化景觀再造及活化。針對未來斗六市區的產業發展，訂定朝斗六糖廠設立竹創產業基地及森林療癒推廣基地的方向發展。

文化觀光處長陳璧君表示，在雲林縣府跨局處的共同努力，後疫情時代的產業及都市發展轉型趨勢下，正讓雲林的文化再生量能與觀光發展潛力逐漸被看見，未來縣府會持續爭取中央資源投入於地方文化、觀光及產業建設上，以利將之打造為台灣重要的竹創產業、森林療癒、低碳永續觀光的發展據點，使雲林整體觀光能更趨完備。

▲斗六糖廠現況照片，草地部分為接下來縣府預定施作「竹創森公園」景觀工程的範圍。



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