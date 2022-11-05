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快訊／漁人碼頭深夜傳溺水　女子被救起「無呼吸心跳」

▲▼快訊／漁人碼頭深夜傳溺水　女子被救起「無呼吸心跳」。（圖／民眾提供）

▲淡水漁人碼頭深夜傳出溺水，女子被救起時無呼吸心跳，送醫急救。（圖／民眾提供）

記者柯沛辰／新北報導

新北市淡水漁人碼頭5日深夜10點多傳出溺水事件，消防獲報到場救人，但女子被救起時已無呼吸心跳，送往淡水馬偕醫院急救。

新北市政府消防局5日晚間10點32分接獲民眾報案，稱漁人碼頭、靠近福容大飯店有民眾溺水呼救，因此派遣滬尾分隊前往救援。

不過，女子被救起時無呼吸心跳，因此救護人員緊急處置，並使用自動心肺復甦機，將人送醫救治。至於確切身分、落水原因，尚待進一步釐清。

▲▼快訊／漁人碼頭深夜傳溺水　女子被救起「無呼吸心跳」。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／漁人碼頭深夜傳溺水　女子被救起「無呼吸心跳」。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／漁人碼頭深夜傳溺水　女子被救起「無呼吸心跳」。（圖／民眾提供）

▲▼快訊／漁人碼頭深夜傳溺水　女子被救起「無呼吸心跳」。（圖／民眾提供）

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