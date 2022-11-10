「大圳之路」健走12／3登場　看遍烏山頭水庫、3大渡槽橋風光

▲「2022 仙境西拉雅 山海圳－大圳之路」健走活動將在12月3日登場。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

「2022 仙境西拉雅 山海圳－大圳之路」健走活動將在12月3日登場，從烏山頭水庫為起點出發，轉導水路行經日治時期八田與一所建的「曾文橋新舊渡槽」、「渡仔頭溪渡槽」及「官田溪渡槽」三大渡槽橋，再沿著嘉南大圳南幹線來到善化茄拔天后宮。

觀光局表示，山海圳國家級綠道是臺灣第一條以「綠道」（Greenway）為名的長距離步道，包含「內海之路」、「大圳之路」、「原鄉之路」與「聖山之路」四大主題，串聯起不同的體驗路線。

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「大圳之路」正好坐落在西拉雅國家風景區管理處的轄區內，這次以健走的方式邀請旅客一起來感受最親民、最悠閒的大圳之路（烏山頭－茄拔天后宮，綠道編碼MSTW07）。

▲▼「2022 仙境西拉雅 山海圳－大圳之路」開放600人報名。（圖／觀光局）

觀光局表示，健走的過程中，設置了20個QR code掃碼答題，只要完成10題就可以回到烏山頭領取活動特別設計的獎章。大圳之路的獎章特別以3年來設計，只要連續3年報名且完成活動就可以蒐集到轄區內「山海圳路線」的完整獎章。今年開放報名限額600人。

另12月3日當天上午除了大圳之路健走活動，在烏山頭風景區舉辦有西拉雅市集、舞台展演、水庫導覽，並邀請「十鼓擊樂團」前來演出，也推出「十麵埋福」品嚐體驗，提供臺南在地農特產製成的麵食，包含菱角麵、芝麻麵、竹炭麵、葛鬱金麵等。

12月4日西拉雅市集則會移師到官田遊客中心大草原舉辦，現場還有吉祥物見面會、民歌演唱、互動遊戲體驗。